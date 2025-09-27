Guðmundur Torfason, formaður knattspyrnudeildar Fram og fyrrverandi leikmaður liðsins, er hæstánægður með að Rúnar Kristinsson verði áfram þjálfari liðsins en Rúnar framlengdi samning sinn við Fram í dag.
„Þetta þýðir að við ætlum að halda áfram að bæta okkur. Að okkar mati erum við með besta þjálfara landsins. Við höfum átt gott samstarf með Rúnari og við sjáum ákveðin teikn á lofti með bætingar. Við erum í efri hlutanum, sem var markmiðið okkar. Við sjáum framfarir. Það vantar herslumuninn upp á að keppa við allra bestu,“ sagði Guðmundur við mbl.is eftir undirskriftina.
Guðmundur hefur þekkt Rúnar lengi og voru þeir m.a. samherjar í landsliðinu á sínum tíma. Guðmundur er ánægður með að halda sínum manni.
„Ég er búinn að þekkja Rúnar í áratugi. Við vorum saman í landsliðinu í gamla daga og svo spilaði ég á móti honum þegar hann var í KR og ég í Fram. Hann er traustur og gott að vinna með. Hann er mjög klár í sínu starfi og nær vel til leikmanna. Hann er með góða reynslu og er góð persóna.“
Fram endaði í efri hluta Bestu deildarinnar á þessari leiktíð í fyrsta skipti síðan liðið komst aftur upp í efstu deild. Guðmundur er ánægður með þá vegferð sem Fram er á.
„Allir sem hafa séð liðið okkar í sumar sjá að við erum stöðugir og svo höfum við unnið toppliðin. Það er klisja að tala um að vilja koma okkur fyrir í efstu deild. Núna viljum við meira. Það er hungur í félaginu og við viljum vera í fremstu röð í öllu sem við tökum fyrir okkur.
Undirstöðurnar eru til staðar. Barna- og unglingastarfið og allir þjálfarar sýna mikinn metnað. Stjórn og meistaraflokksráð sömuleiðis. Við viljum líka festa kvennaliðið í sessi. Karlaliðið vill taka næstu skref og mikilvægur liður í því er að endursemja við Rúnar, sem er góður þjálfari og góð manneskja,“ sagði Guðmundur.