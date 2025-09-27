Mikið hungur í okkur að fara alla leið

Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur í fótbolta var upplitsdjarfur þegar mbl.is ræddi við hann á blaðamannafundi fyrir leik Keflavíkur og HK. Liðin mætast klukkan 16.15 í dag í úrslitaleik á Laugardalsvellinum um laust sæti í Bestu deildinni.
Hvernig er undirbúningi ykkar háttað fyrir leikinn, er hann hefðbundinn?
„Það er hefðbundin æfingavika hjá okkur og við breytum svo sem engu, við æfum báða dagana og verðum svo klárir í leikinn. Það er meiri áhersla á endurheimt frekar en alvöru æfingar, svo leggjum við línurnar taktískt á morgun, síðan erum við klárir á laugardaginn.“
Þið voruð í úrslitaleiknum í fyrra gegn Aftureldingu þar sem þið töpuðuð með minnsta mun. Hvað hafið þið lært af leiknum í fyrra sem nýtist ykkur núna?
„Ég held að það geti hjálpað okkar leikmönnum að koma hingað og upplifa vonbrigðin í fyrra. Við vorum grátlega nálægt því að fara alla leið í fyrra. Við vorum kannski líklegra liðið fyrirfram í þeim leik, við enduðum mótið í 2. sæti, stigi á eftir ÍBV.“
„Við töpuðum svo fyrir Aftureldingu hérna í úrslitaleik og menn voru mjög sárir, leikmenn vilja ekki upplifa þá tilfinningu aftur. Ég finn að það er mikil orka og mikið hungur í mínum leikmönnum að fara alla leið í ár. Það er mikil tilhlökkun og einhver kraftur þarna sem ég finn fyrir.“
Nú hefur gengi ykkar í sumar verið misjafnt, þið hafið verið inn og út úr umspilssætunum, en tryggið það í lok móts, sem er allt önnur leið en þið farið í fyrra. Skiptir það máli að koma á góðu skriði inn í svona leik eins og framundan er?
„Á endanum, þegar deildin sjálf er búin, þá í raun og veru skiptir ekki öllu máli hvort þú ert í sæti 2, 3 eða 5. Þú ert bara komin í undanúrslit og ferð í einvígi. Þetta er bara nýtt mót og sigurvegarinn úr því einvígi fer í úrslitaleik um það að geta komist upp um deild. Það er að sjálfsögðu það sem við ætlum okkur fyrst að við erum komnir alla þessa leið.“
Hvernig leik býst þú við. Verður hann opinn eða lokaður og mjög taktískur eins og fyrri tveir úrslitaleikir hafa verið?
„Ég hef bæði spilað og þjálfað í svona leikjum. Hátt spennustig gerir það oft að verkum að leikirnir byrja rólega, liðin eru að þreifa fyrir sér í upphafi, þannig það má alveg búast við því. En auðvitað vonumst við eftir fjörugum og skemmtilegum leik, með mörgum mörkum. Það verður fullt af fólki í stúkunni og við vonumst eftir góðri skemmtun, en fyrst og fremst þá býst ég við jöfnum leik.“