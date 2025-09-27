Mikilvægur sigur ÍA í botnslag

ÍA hafði betur gegn KR, 3:2, á Akranesi í 24. umferð Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag.
Þetta var sannkallaður fallbaráttuslagur þar sem fyrir leik var KR í 11. sæti með 24 stig á meðan ÍA var í sæti ofar með 25 stig.
Fyrri hálfleikurinn var langt frá því að vera jafn spennandi og var búist við. Bæði lið áttu erfitt með að skapa sér færi og halda boltanum og fyrsta skot leiksins kom ekki fyrr en á 36. mínútu.
Þá tók Johannes Vall stutt innkast á Hauk Andra Haraldsson sem var einn á hægri kantinum. Hann gaf fasta fyrirgjöf fyrir mark KR þar sem Marko Vardic beið. Vardic sneri hins vegar baki í markið en lét það ekki trufla sig því hann reyndi hælspyrnu sem Arnar Freyr Ólafsson náði ekki að stöðva og Skagamenn skoruðu í fyrsta færi leiksins.
Eftir markið lá Skaginn frekar aftarlega og ekkert gekk hjá KR að brjóta niður vörnina og var staðan því 1:0.
Seinni hálfeikurinn var hins vegar töluvert fjörugari.
Á 53. mínútu leiksins fékk KR aukaspyrnu. Aron Sigurðsson tók spyrnuna og þrumaði henni í mitt markið. Árni náði ekki tökum á boltanum og missti boltann aftur út í teig og virtist fella Guðmund Andra Tryggvason og dómarinn benti á punktinn. Í endursýningu var það hins vegar Gyrðir sem virtist fella Guðmund en dómurinn stóð.
Aron tók spyrnuna og jafnaði metin af öryggi, 1:1
Það var hins vegar ekki mikið af færum eftir seinna mark leiksins en á 82. mínútu fékk ÍA hornspyrnu. Spyrnan var góð og fór á fjærstöngina þar sem Viktor Jónsson beið. Sendingin var frekar neðarlega en Viktor náði að teygja sig í boltann og boltinn söng í netinu, 2:1.
Aðeins tveimur mínútum seinna slapp Viktor einn í gegn og var einn á móti Arnari í marki KR. Í stað þess að skjóta renndi hann boltanum fyrir markið á Gísla Laxdal Unnarsson sem þurfti ekki að gera meira en að pota boltanum í markið, 3:1.
KR náði að klóra í bakkann og á 6. mínútu uppbótartíma datt boltinn fyrir Aron Sigurðsson inni í teig í þröngu færi. Hann þrumaði boltanum í þaknetið og minnkaði muninn, 3:2.
Ekki urðu mörkin fleiri og mikilvægur sigur ÍA niðurstaðan.
KR er því enn í 5. sæti neðri hluta deildarinnar á meðan ÍA er komið upp í 3. sæti neðri hlutans með 28 stig.
