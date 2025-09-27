Ótrúlega jákvæður og samstilltur hópur

Hermann Hreiðarsson þjálfari HK í fótbolta var eldhress þegar mbl.is ræddi við hann á blaðamannafundi fyrir leik Keflavíkur og HK. Liðin mætast í dag klukkan 16.15 í úrslitaleik á Laugardalsvellinum um laust sæti í Bestu deildinni.
Hvernig er stemningin í liði HK fyrir leikinn?
„Það er mikil stemming í hópnum og hefur verið það sérstaklega síðustu sex vikur, við erum farnir að njóta boltans meira og njóta þess að spila. Þetta eru búnir að vera ótrúlega skemmtilegir leikir. Andrúmsloftið í klefanum er mjög gott og hópurinn er ótrúlega jákvæður og samstilltur.“
Nokkur orð um ævintýralegt einvígi ykkar gegn Þrótti þar sem gekk á ýmsu?
„Þetta var allt eins og það á að vera. Það var alvöru glundroði í seinni hálfleik í fyrri leiknum gegn Þrótti. Menn voru aðeins jaskaðir eftir erfiðan útileik og ferðalag til Húsavíkur. Þetta var frábær auglýsing fyrir fótboltann og það er ekkert skemmtilegra en að vinna á síðustu mínútu, eins og við gerðum í fyrri leiknum, þótt þetta hafi bara verið hálfleikur.
Eins og leikurinn þróaðist þá hefði verið auðvelt að verða litlir í sér að vera 2:0 yfir og svo allt í einu 3:2 undir. Það er risastór karakter í liðinu og alvöru hjarta, þó að þetta sé ungt lið. Þannig að ná að snúa því var svakalega sterkt.“
Eins og Arnþór Ari fyrirliði þinn kom inn á í samtali við mig, þá var fyrsta markmið ykkar að vinna deildina. Þið hafið þurft að endurstilla ykkur, þegar það markmið rann ykkur úr greipum?
„Já, við gerðum það. Deildin var mjög jöfn og svo sigum við aðeins frá fyrsta sætinu og sáum að þetta var ekki alveg í okkar höndum. Þá var bara að snúa sér að næsta markmiði, sem var risastórt, að tryggja okkur í öruggt umspilsæti.
Það var alls ekki öruggt, það voru sex lið að berjast um þessi fimm sæti, þannig að við þurftum einbeitingu og góða frammistöðu til að ná í þessi stig sem til þurfti og við gerðum það mjög sannfærandi.“
Þú hefur tekið þátt í mörgum stórum leikjum á þínum langa ferli, er það ákveðin kúnst að stilla spennustigið rétt?
„Já, það getur alveg verið það. En það hjálpar til í svona umspili, að vera búinn að fá smjörþefinn af þessu og spila þessa tvo leiki við Þrótt. Það var stemning og læti í báðum leikjum og mikið undir að komast hingað, þannig það hjálpar okkur helling“.
„Við erum búnir að stefna að þessu í langan tíma að komast hingað, þannig að menn vita alveg að hverju þeir eru að ganga.“
Að lokum einhver skilaboð til stuðningsmanna HK?
„Ég hlakka til að sjá sem flesta og búa til fallegar minningar með öllu HK-fólki á landinu,“ sagði Hermann Hreiðarsson.