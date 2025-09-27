Sindri Snær Magnússon átti flottan leik á miðsvæðinu hjá Keflavík í kvöld er liðið tryggði sér sæti í Bestu deildinni í fótbolta með öruggum sigri á HK, 4:0, í úrslitum umspils 1. deildarinnar. Staðan í hálfleik var 3:0 og Keflavík gaf fá færi á sér í seinni hálfleik.
„Þetta var ógeðslega góður leikur og frábær fyrri hálfleikur hjá okkur sem skilaði sigri. Það er ógeðslega gaman að spila vel og vinna,“ sagði Sindri við mbl.is eftir leik.
Keflavík rétt komst í umspilið eftir tvo sigra í röð í lokaumferðunum, þar sem ÍR tapaði tveimur síðustu leikjum sínum.
„Við vorum með bakið upp við vegg þegar það voru tvær umferðir eftir og sex stigum á eftir. Frá því höfum við ekki litið til baka. Þegar við tókum Njarðvík heima tókum við ákvörðun um að við ætluðum í umspilið.
Við vissum að eitthvað lið myndi klikka. Við tróðum okkur inn og um leið og bakið var upp við fokking vegginn fórum við að standa okkur,“ sagði Sindri ákveðinn.
Keflavík tapaði fyrir Aftureldingu í sama leik í fyrra en nú var engin spurning hvort liðið færi með sigur af hólmi.
„Mér fannst við eiga góðan leik í fyrra en þá tókst þetta ekki. Núna var bara eitt markmið, að sækja sigurinn og ekkert kjaftæði,“ sagði Sindri, sem ætlar að fagna vel í kvöld en ekki eins vel á morgun.
„Ég ætla að fá mér fullt af bjór núna og svo verð ég þunnur með dóttur minni og hef það gaman,“ sagði Sindri kampakátur.