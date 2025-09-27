Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.9.2025 | 21:08

Sigur Fram felldi Tindastól

Una Rós Unnarsdóttir var maður leiksins í kvöld.
Una Rós Unnarsdóttir var maður leiksins í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn
mbl.is

Grétar Bragi Hallgrimsson

gretarbragi@mbl.is

Fram tók á móti FHL í nítjándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Vitað var fyrir leikinn að ef Fram myndi ná sigri þá myndi liðið halda sér uppi og senda um leið Tindastól niður í næst efstu deild. Það varð raunin því Fram vann sannfærandi sigur, 4:0.

Eftir þennan sigur er Fram í áttunda sæti deildarinnar með 24 stig en FHL situr sem fyrr á botni deildarinnar með 4 stig.

Fyrsta mark leiksins kom á 27. mínútu þegar Olga Ingibjörg Einarsdóttir, miðvörður Fram, skoraði fyrsta mark sitt í efstu deild. Boltinn féll þá fyrir fætur hennar inni í vítateig FHL og náði Olga skoti að marki sem hafði viðkomu í varnarmanni áður en það endaði í netinu.

Það var síðan markahrókurinn Murielle Tiernan sem skoraði annað mark Fram í kvöld á 38. mínútu en hún skallaði þá frábæra fyrirgjöf frá Dominiqe Bond-Flasza í markið, óverjandi fyrir Keelan Terrell í marki FHL.

Murielle Tiernan skoraði og lagði upp í kvöld.
Murielle Tiernan skoraði og lagði upp í kvöld. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Á 72. mínútu skoraði Eyrún Vala Harðardóttir frábært mark eftir glæsilega stoðsendingu frá manni leiksins, Unu Rós Unnarsdóttur. Una renndi þá boltanum í gegnum vörn gestanna og Eyrún kláraði færi sitt frábærlega með skoti yfir Keelan Terrell, markvörð FHL. Staðan orðin 3:0 fyrir Fram og falldraugurinn kvaddur.

Una Rós kórónaði stórleik sinn aðeins mínútu síðar þegar hún skoraði frábært mark. Murielle átti þá sendingu í hlaupið hjá Unu sem tók vel við boltanum og skoraði fallegt mark framhjá Keelan og kom Fram í 4:0.

Meira var ekki skorað í Úlfarsárdalnum í kvöld og fögnuðu Framkonur áframhaldandi veru sinni í Bestu deild kvenna vel og innilega í leikslok.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

FH 1:1 Breiðablik opna
90. mín. Leik lokið Bráðfjörugum leik lokið hér á Kaplakrikavelli og niðurstaðan 1:1 jafntefli.
ÍA 3:2 KR opna
90. mín. Leik lokið 3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.
Crystal Palace 2:1 Liverpool opna
90. mín. Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar +7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!
Keflavík 4:0 HK opna
90. mín. Leik lokið Til hamingju, Keflavík!

Leiklýsing

Fram 4:0 FHL opna loka
90. mín. Leik lokið 4:0 - Stórsýning Framara í kvöld og þá sérstakleag frá Unu Rós og Murielle. Fram tryggir sæti sitt í Bestu deild kvenna og sendir um leið Tindastól niður um deild. Takk fyrir samfylgdina í kvöld.
mbl.is
Fleira áhugavert
Undirbúa að hefja flug að nýju Gufunesmálið: Þyngstu dómar 17 ár Fjöldi gekk út þegar Netanjahú hóf ræðu sína Takmörkun aðgangs að Heiðmörk óviðunandi
Fleira áhugavert
Ræddu ný líftæknilyf við Alzheimer Lögregla aftur með viðbúnað við veislu Vítisengla Þjóðaröryggisráð ekki kallað saman Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús