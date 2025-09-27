Sigur Fram felldi Tindastól

Fram tók á móti FHL í nítjándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Vitað var fyrir leikinn að ef Fram myndi ná sigri þá myndi liðið halda sér uppi og senda um leið Tindastól niður í næst efstu deild. Það varð raunin því Fram vann sannfærandi sigur, 4:0.
Eftir þennan sigur er Fram í áttunda sæti deildarinnar með 24 stig en FHL situr sem fyrr á botni deildarinnar með 4 stig.
Fyrsta mark leiksins kom á 27. mínútu þegar Olga Ingibjörg Einarsdóttir, miðvörður Fram, skoraði fyrsta mark sitt í efstu deild. Boltinn féll þá fyrir fætur hennar inni í vítateig FHL og náði Olga skoti að marki sem hafði viðkomu í varnarmanni áður en það endaði í netinu.
Það var síðan markahrókurinn Murielle Tiernan sem skoraði annað mark Fram í kvöld á 38. mínútu en hún skallaði þá frábæra fyrirgjöf frá Dominiqe Bond-Flasza í markið, óverjandi fyrir Keelan Terrell í marki FHL.
Á 72. mínútu skoraði Eyrún Vala Harðardóttir frábært mark eftir glæsilega stoðsendingu frá manni leiksins, Unu Rós Unnarsdóttur. Una renndi þá boltanum í gegnum vörn gestanna og Eyrún kláraði færi sitt frábærlega með skoti yfir Keelan Terrell, markvörð FHL. Staðan orðin 3:0 fyrir Fram og falldraugurinn kvaddur.
Una Rós kórónaði stórleik sinn aðeins mínútu síðar þegar hún skoraði frábært mark. Murielle átti þá sendingu í hlaupið hjá Unu sem tók vel við boltanum og skoraði fallegt mark framhjá Keelan og kom Fram í 4:0.
Meira var ekki skorað í Úlfarsárdalnum í kvöld og fögnuðu Framkonur áframhaldandi veru sinni í Bestu deild kvenna vel og innilega í leikslok.
|FH
|1:1
|Breiðablik
|Bráðfjörugum leik lokið hér á Kaplakrikavelli og niðurstaðan 1:1 jafntefli.Leik lokið
|ÍA
|3:2
|KR
|3:2. Mikilvægur sigur Skagamanna. Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og vesen KR heldur áfram.Leik lokið
|Crystal Palace
|2:1
|Liverpool
|+7 2:1 Palace er að tryggja sér sigurinn! Guéhi vinnur skallaboltann í kjölfar langs innkasts og Nketiah skorar með góðu vinstri fótar skoti af stuttu færi! Setti boltann á milli fóta Alisson!Eddie Nketiah (Crystal Palace) skorar