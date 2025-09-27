Stefan Alexander Ljubicic upplifði blendnar tilfinningar á Laugardalsvelli í kvöld. Hann skoraði mark í 4:0-sigri Keflavíkur gegn HK í úrslitum umspilsins í 1. deildinni og fagnaði sæti í Bestu deildinni fyrir vikið. Hann fór hins vegar meiddur af velli skömmu eftir að hann skoraði.
„Mér er alveg sama þótt ég meiddist. Það sem skiptir máli er að við kláruðum þetta. Liðið fékk ákveðna reynslu á að spila þennan leik í fyrra og við kláruðum þetta með stæl núna. Við sýndum hversu góðir við erum.
Við toppuðum á besta tíma, ég sjálfur og liðið. Þetta gekk fullkomlega í lokin. Trúin frá okkur sjálfum og fólkinu okkar skilaði okkur langt. Þetta er algjör snilld.
Eftir Njarðvíkurleikinn hugsuðum við að við gætum unnið alla í þessari deild. Mér leið mjög vel, vikan er búin að vera geggjuð og allt fór eins og það átti að fara,“ sagði Stefan við mbl.is eftir leik en hann meiddist á mjöðm í þann mund sem hann kom Keflavík í 1:0.
„Ég fann til í mjöðminni þegar ég lenti eftir markið. Hún læstist eitthvað og ég gat ekki sprett almennilega. Það kom annar maður inn og það sýnir breiddina í hópnum. Ég meiðist alltaf í síðasta leik en það var gott að ná markinu allavega,“ sagði hann.
Stefan lék með HK frá 2020 til 2021 eftir misheppnaða dvöl hjá Riga í Lettlandi. Af virðingu við félagið fagnaði hann ekki markinu sínu.
„Ég vildi það alls ekki. HK er búið að gefa mér helling. Ég kom heim með mjög lítið sjálfstraust og fólkið sem var í kringum mig hjá HK er geggjað. HK-ingar eru frábært fólk og mig langaði alls ekki að fagna á móti þeim.“
Zoran Daníel Ljubicic, faðir Stefans Alexanders, var fyrirliði Keflavíkur á sínum tíma þegar liðið var eitt það besta á landinu. Hann lék einnig með HK fyrstu árin sín á Íslandi og fór með liðinu upp um tvær deildir.
„Mér finnst þetta félag vera sofandi risi. Þegar pabbi var fyrirliði var Keflavík á toppnum og vann bikarmeistaratitla. Vonandi verður það svoleiðis hjá okkur á næstu árum. Fyrir mig að vera son hans er geggjað að byrja á þessu. Við ætlum að halda okkur uppi og ná góðum árangri,“ sagði Stefan.