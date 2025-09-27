„Þetta var mjög auðveld ákvörðun,“ sagði Rúnar Kristinsson í samtali við mbl.is í dag þegar hann var nýbúinn að skrifa undir nýjan tveggja ára samning, með möguleika á einu ári í viðbót, við Fram, þar sem hann klárar brátt sitt annað tímabil.
„Ég vildi koma liðinu í topp sex og um leið og það tókst var ég ekki í nokkrum vafa. Maður vildi sjá hvernig leikmenn bregðast við mótlæti rétt fyrir lok hefðbundins tímabils. Þeir brugðust vel við og ég er með mjög góðan leikmannahóp.
Ég er mjög ánægður hérna og félagið hefur stutt vel við bakið á okkur og við viljum reyna að bæta í. Við viljum vera með samkeppnishæft lið. Þetta er skemmtilegt verkefni og ég er ánægður með aðstoðarmenn mína, hópinn og stjórnina,“ sagði Rúnar.
Hann vill sjá Framliðið halda áfram að bæta sig og færast nær allra bestu liðum landsins.
Þetta verkefni er rétt að byrja. Vonandi stígum við áfram góð skref í framtíðina. Þau mega ekki vera allt of löng, það þarf að taka stutt skref í einu. Að vera í efri hlutanum núna er mjög gott. Við erum að bæta okkur á milli ára á öllum sviðum. Við fórum lengra í bikarnum og deildinni og erum með fleiri stig. Við erum á leiðinni upp og við viljum halda því áfram.
Það eru félög sem eru með sterkara bakland fjárhagslega en Fram og það getur verið stór liður í að vera með sem best lið. Lið sem eru með minna á milli handanna þurfa að fara aðrar leiðir og finna leikmenn sem hægt er að gera vel úr,“ sagði Rúnar.