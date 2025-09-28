Afturelding - KA kl. 16, bein lýsing

Afturelding og KA mætast í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í Mosfellsbæ klukkan 16 í dag.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
KA er í sjöunda sæti deildarinnar, efsta sæti neðri hlutans, með 32 stig en Afturelding situr á botninum með 22 stig, fimm stigum frá því að komast úr fallsæti.
|Afturelding
|0:0
|KA
|Velkomin með mbl.is í Mosfellsbæ þar sem Afturelding tekur á móti KA í 24. umferð Bestu deildarinnar. Afturelding situr á botninum með 22 stig og þarf sigur í dag til að eiga raunhæfa möguleika á að forðast fall. KA er með 32 stig, efst í neðri hlutanum fyrir þessa umferð, og myndi tryggja sæti sitt endanlega með sigri í dag.