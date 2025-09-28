Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.9.2025 | 15:00

Afturelding - KA kl. 16, bein lýsing

Benjamin Stokke og Hans Viktor Guðmundsson eigast við í leik …
Benjamin Stokke og Hans Viktor Guðmundsson eigast við í leik liðanna í sumar.


Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Afturelding og KA mætast í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í Mosfellsbæ klukkan 16 í dag.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

KA er í sjöunda sæti deildarinnar, efsta sæti neðri hlutans, með 32 stig en Afturelding situr á botninum með 22 stig, fimm stigum frá því að komast úr fallsæti.

Vestri 0:5 ÍBV
90. mín. Leik lokið 5:0 sigur ÍBV hér í dag.
Newcastle 0:0 Arsenal
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Afturelding 0:0 KA
0. mín. Velkomin með mbl.is í Mosfellsbæ þar sem Afturelding tekur á móti KA í 24. umferð Bestu deildarinnar. Afturelding situr á botninum með 22 stig og þarf sigur í dag til að eiga raunhæfa möguleika á að forðast fall. KA er með 32 stig, efst í neðri hlutanum fyrir þessa umferð, og myndi tryggja sæti sitt endanlega með sigri í dag.

