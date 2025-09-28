Afturelding sendi KR í botnsætið

Afturelding sendi KR niður á botn Bestu deildar karla í knattspyrnu í dag með því að sigra KA í bráðfjörugum leik í 24. umferð deildarinnar í Mosfellsbæ, 3:2.
Afturelding er komin með 25 stig og er nú tveimur stigum frá Vestra sem er í tíunda sætinu. KR er hins vegar með 24 stig og situr nú í botnsæti deildarinnar.
KA sígur niður í áttunda sæti deildarinnar með 32 stig og getur enn ekki talist 100 prósent öruggt með að halda sæti sínu.
Leikurinn fór fjörlega af stað því KA-menn voru nálægt því að skora strax á fyrstu mínútu þegar Bjarni Aðalsteinsson átti frábært skot í átt að marki en Jökull Andrésson varði boltann til hliðar. Barst þá boltinn til Ingimars Torbjörnsson Stöle sem skaut boltanum hátt yfir í sannkölluðu dauðafæri.
Nokkur hálffæri litu dagsins ljós í fyrri hálfleik og komu flest þeirra hjá KA-mönnum. Að öðru leyti var leikurinn helst til rólegur og voru liðin í hálfgerðu miðjumoði framan af fyrri hálfleik.
Á 36. mínútu fengu KA-menn aukaspyrnu rétt utan vítateigsbogans. Úr spyrnunni skoraði Hallgrímur Mar Steingrímsson í bláhornið vinstra megin og staðan orðin 1:0 fyrir KA í hálfleik.
Seinni hálfleikur var ofboðslega rólegur allt þangað til á 67. mínútu þegar allar flóðgáttir opnuðust. Þá sólaði Hrannar Snær Magnússon sig í gegnum vörn KA-manna og skoraði í hornið fjær. Leikurinn var orðinn jafn, 1:1.
Tveimur mínútum síðar eða á 69. mínútu fengu Mosfellingar hornspyrnu. Hornspyrnuna tók Elmar Kári Enesson Cogic og skoraði hann beint úr henni. Afturelding var komið yfir á móti KA, 2:1.
Mosfellingar voru ekki hættir. Á 73. mínútu var Hrannar Snær aftur á ferðinni þegar hann fékk sendingu frá Bjarti Bjarma Barkarsyni. Keyrði hann upp völlinn og setti boltann í fjærhornið aftur en nú kom skotið fyrir utan vítateig. Staðan 3:1 fyrir Aftureldingu eftir þrjú mörk á sex mínútum.
Norðanmenn voru ekki búnir að syngja sitt síðasta því þeir minnkuðu muninn á 86. mínútu þegar Hallgrímur Mar gaf boltann frá vinstri á Ívar Örn Árnason sem skallaði boltann í hornið fjær. Staðan orðin 3:2 fyrir Aftureldingu.
Viðbótartíminn í leiknum var 5 mínútur og lágu KA-menn þungt á Mosfellingum allan tímann til að reyna sækja jöfnunarmarkið. Allt kom fyrir ekki og vann Afturelding gríðarlega mikilvægan sigur í baráttu sinni við að halda sér uppi í Bestu deildinni.