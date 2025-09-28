„Frammistaðan var ekki nógu góð,“ sagði Srdjan Tufegdzic, þjálfari karlaliðs Vals í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir tap fyrir Fram í Bestu deildinni í kvöld, 2:0. Sigur Framara var verðskuldaður og frammistaða Valsmanna ekki upp á marga fiska.
„Þetta var þungt tap og skref aftur á bak eftir leikinn við Breiðablik. Ég vildi sjá meiri baráttu hjá mínum mönnum og sérstaklega í stöðunni sem við erum í. Við vildum setja pressu á Víkingana í fyrsta sæti. Við reyndum en það var ekki nóg og þetta voru sanngjörn úrslit.
Það vantaði meiri ákefð og meiri ákveðni í að sækja á markið. Það mátti leita að sendingum fram á við í staðinn fyrir til hliðar eða til baka. Við vorum einu skrefi á eftir og það er svekkjandi,“ sagði hann.
Túfa, eins og hann er oftast kallaður, viðurkennir að það sé erfitt að hugsa um titilbaráttu eftir eins slæmt tap en Valur er fjórum stigum á eftir Víkingi sem á leik til góða.
„Það er erfitt að hugsa um titilinn eftir svona tap. Við þurfum að skoða hvers vegna við fylgdum ekki á eftir leiknum við Breiðablik, þar sem við vorum miklu orkumeiri. Við þurfum að endurstilla okkur og byrja að undirbúa næsta leik. Við verðum að finna launir.
Við erum búnir að reyna að reyna. Það þýðir ekkert að vorkenna sjálfum sér þegar þetta er ekki að falla með þér. Núna verðum við að sækja sjálfstraustið okkar aftur og sjáum hvernig staðan verður eftir þessa þrjá leiki sem eftir eru,“ sagði hann.