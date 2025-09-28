Erum með svo svakalegan hraða

ÍBV sigraði Vestra 5:0 í Bestu deild karla í fótbolta á Ísafirði í dag. Þorlákur Már Árnason þjálfari ÍBV mætti með bros á vör í viðtal eftir leik og var spurður hvort hann væri ekki ánægður með sína menn.
„Jú, þetta var stefnan, við vorum undir 4:0 eftir leikina í sumar (Vestri vann báða leiki fyrir skiptingu 2:0) og við unnum þetta einvígi 5:4.“
Það virtist frá fyrstu mínútu að þið mættuð tilbúnari til leiks, ertu sammála því?
„Ég er ekki alveg sammála, mér fannst Vestra-liðið byrja leikinn fínt svona fyrstu 10-15 mínúturnar. Svo þegar við skorum fyrsta markið þá þurftu þeir að fara opna sig, þá erum við náttúrulega með svo svakalegan hraða. Við erum þrjá hraða en Sverrir (Páll Hjaltested) var reyndar meiddur þannig að við breyttum aðeins til.
Það er svo vont þegar þú þarft að sækja markið á okkur, þegar við erum með þrjá fljóta framherja. Það fannst mér í raun leikmyndin í dag, sem gerði útslagið.“
Er það ekki nákvæmlega eins og seinni hálfleikurinn spilast, þeir þora ekki að stíga upp út af hræðslu við hraðann hjá ykkur?
„Ég get náttúrlega ekki talað fyrir þá, en ég get svona rétt ímyndað mér það. Það er ekkert grín að eiga við Hermann (Þór Ragnarsson) og Oliver (Heiðarsson) þegar þeir eru á deginum sínum. Þannig að þetta var bara frábær dagur. Gríðarlega mikil vinna hjá okkur í sumar sem er að skila sér.
Líka þessir leikmenn sem við missum, Bjarki Björn Gunnarsson, Omar Sowe og svo Oliver í tvo mánuði og tókum engan sóknarmann í staðinn. Ég verð bara að segja að Hermann Þór og Sverrir Hjaltested hafi hjálpað okkur mest í því. Það var bara mjög ánægjulegt að horfa á leikinn í dag.“
Sigurinn fer langt með að tryggja ykkur sætið í deildinni, er ekki stefnan núna bara sett að enda í 7. sætinu?
„Það er bara næsti leikur. Við höfum bara verið í því, förum í alla leiki til að vinna hvaða leik sem það er. Við erum náttúrulega búnir að spila vel í seinni hlutanum. Við ætlum bara að njóta í dag, hugsum um ÍA-leikinn bara seinna.“