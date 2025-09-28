Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.9.2025 | 12:55

Fatai með slitið krossband

Fatai Gbadamosi er með slitið krossband og verður lengi frá …
Fatai Gbadamosi er með slitið krossband og verður lengi frá keppni. Ljósmynd/Kristín Hallgrímsdóttir

Fatai Gbadamosi, miðjumaður Vestra, meiddist illa í leik liðsins gegn ÍA í síðustu umferð Bestu deildar karla. Davíð Smári Lamude, þjálfari Vestra, staðfesti við mbl.is nú rétt í þessu að nígeríski miðjumaðurinn sé með slitið krossband og verði frá keppni fram á næsta tímabil.

Fatai hefur verið jafnbesti leikmaður Vestra á tímabilinu og eru þessar fréttir mikið högg fyrir Vestraliðið sem er í harðri fallbaráttu.

Vestri tekur á móti ÍBV í dag í afar mikilvægum leik og verður flautað til leiks klukkan 13. Fylgst verður með leiknum í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Þrenna Hermanns og stórsigur ÍBV á Ísafirði
Frétt af mbl.is

Þrenna Hermanns og stórsigur ÍBV á Ísafirði
mbl.is
Fleira áhugavert
Léttur vikur úr Búrfellshólma Ekki taka mark á gagnrýni Málningin í Vesturbæjarlaug tekin að flagna á ný Setti brunakerfi í gang og vatn flæddi um allt
Fleira áhugavert
Borgin valdi að auka umferðartafir Svandís ekki fram: „Þessi kafli er bara búinn“ Setti brunakerfi í gang og vatn flæddi um allt Lögregla aftur með viðbúnað við veislu Vítisengla
Loka