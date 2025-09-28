Fatai með slitið krossband

Fatai Gbadamosi, miðjumaður Vestra, meiddist illa í leik liðsins gegn ÍA í síðustu umferð Bestu deildar karla. Davíð Smári Lamude, þjálfari Vestra, staðfesti við mbl.is nú rétt í þessu að nígeríski miðjumaðurinn sé með slitið krossband og verði frá keppni fram á næsta tímabil.
Fatai hefur verið jafnbesti leikmaður Vestra á tímabilinu og eru þessar fréttir mikið högg fyrir Vestraliðið sem er í harðri fallbaráttu.
Vestri tekur á móti ÍBV í dag í afar mikilvægum leik og verður flautað til leiks klukkan 13. Fylgst verður með leiknum í beinni textalýsingu hér á mbl.is.