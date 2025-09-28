Vestri og ÍBV mættust í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Ísafirði í dag. Leikurinn endaði 5:0 fyrir Eyjamenn. Davíð Smári þjálfari Vestra mætti þungur á brún í viðtal eftir leik og var spurður um fyrstu viðbrögð
„Hræðilegt, mitt stærsta tap á Íslandsmóti og mitt stærsta tap með Vestra síðan ég kom hingað.
Það skrítna við þetta að mér fannst þetta ekki 5:0 leikur, staðreyndin er samt sú að við hefðum geta tapað hérna stærra. Í hvert einasta skiptið sem þeir komust nálægt vítateignum okkar þá gátu þeir skorað, gátu nánast skorað að vild. Þetta var bara skrítinn leikur en verðskuldað tap.“
Vestraliðið virtist vera dálítið eftir í dag, vann fá návígi og gaf auðveld mörk sem er ólíkt liðinu. Ertu sammála því?
„Mér fannst við byrja leikinn allt í lagi, ekkert frábærlega en allt í lagi. Mér leið svona eins og við værum meira on it heldur en þeir svona framan af eða fram að fyrsta markinu.
Staðreyndin er samt sú að Vestra-liðið er á erfiðum stað. Ég held möguleika á að einhverjir leikmenn sofi aðeins á verðinum. Við erum náttúrlega komnir í mjög alvarleg mál og ég var að vonast eftir svari í dag. Því miður kom svarið ekki. Því miður er erfitt að koma auga á hvað er að.
Stemmningin í liðinu var góð fyrir leik, æfingavikan frábær og við undirbjuggum okkur vel fyrir leikinn. Svo mætum við í leikinn og hendum honum frá okkur í 2:0. Svo komum við inn í seinni hálfleikinn og mér fannst orkustigið betra. Ég hélt kannski að við næðum að ná inn einu marki og mögulega gefa þeim smá leik.
Því miður þá var það líka bara þannig að í hvert skiptið sem þeir komu í teiginn hjá okkur hefðu þeir geta skorað, og gerðu það. Meira að segja eitt til en það var sem betur fer dæmd rangstaða.
Við verðum allir sem einn að horfast í augu við stöðuna sem við erum í og fatta að við erum í vondum málum. Ég vona að fólkið hérna hafi enn þá trú á okkur og standi með okkur, því við þurfum á því að halda.
Ég mun gera allt sem ég get til að snúa genginu við. Ég er ekki hræddur við framhaldið, alls ekki, ég horfi á leikmannahópinn minn og sé þarna stóra karaktera og leikmenn sem geta einir og sér snúið við leikjum. Nú er það að snúa bökum saman og horfast í augu við stöðuna.
Við getum hent þessu tímabili frá okkur í einhverja vitleysu og mér finnst við bara með of gott lið til þess. Við erum búnir að skrifa ákveðna sögu hérna fyrir vestan og það er erfitt enda hana súrsætt hérna í lokin. “
Hefur þú ekki áhyggjur af því hvað þarf lítið til að liðið brotni. Það fylgja oft nokkur mörk í kjölfarið á einu. Veldur þetta þér ekki áhyggjum?
„Öll mörk sem við fáum á okkur í dag eru náttúrlega mistök og yfirleitt er það þannig í fótbolta. Í dag er þetta ekkert nema einbeitingarleysi, það sést í öllum mörkunum sem þeir eru að skora. Annað markið, léleg sending til baka, það er svo margt í þessu.
Líka þegar þeir skora fyrsta markið, það eru mörg atvik fram að aukaspyrnunni. Ég hef oft horft í það að þrjú mistök á móti góðum liðum endi með marki. Mér fannst þetta röð atvika í hverju einasta marki hérna í dag sem við hefðum getað gert betur. Við unnum ekki návígin sem við fórum í á miðsvæðinu, þeir fengu tíma á boltann þar sem við vildum að þeir fengju ekki.
Við þurfum að horfa inn á við, horfa í spegilinn og takast á við vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, við gerum það sem lið. Það er ekkert meira um þennan leik og bara næsti leikur og áfram gakk. En samt ekki áfram gakk með einhverju kæruleysi, við þurfum alvarlega að horfa inn á við sem einstaklingar og svo hittast og fara yfir hlutina sem lið.
Ég líka, ég tek þetta tap mjög nærri mér þetta er stærsta tap mitt og mitt stærsta með Vestra. Ég horfi bara með mjög alvarlegum augum á þetta. “