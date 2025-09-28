Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík

Gunnar Heiðar Þorvaldsson og Knattspyrnudeild Njarðvíkur hafa komist að samkomulagi um að samningur Gunnars sem aðalþjálfari karlaliðs Njarðvíkur í fótbolta muni ekki verða endurnýjaður.
Samningur Gunnars rennur út nú um mánaðarmótin og hefur ákvörðun verið tekin um að hann stýri ekki liðinu áfram.
Gunnar tók við liði Njarðvíkur um mitt tímabil árið 2023 en þá var liðið í mikilli fallbaráttu. Liðið náði góðum úrslitum eftir að Gunnar tók við og hélt sér uppi í næst efstu deild. Á síðasta tímabili endaði liðið í 6. sæti deildarinnar og á nýafstöðnu tímabili endaði liðið í 2. sæti deildarinnar en laut í lægra haldi fyrir Keflavík í umspili um sæti í efstu deild.
Í fréttatilkynningu frá Knattspyrnudeild Njarðvíkur þakkar stjórn honum fyrir vel unnin störf.
„Stjórn Knattspyrnudeildar þakkar Gunnari innilega fyrir gott og árangursríkt samstarf síðastliðin tvö og hálft ár,“ segir í yfirlýsingunni.
Gunnar hefur á þjálfaraferli sínum þjálfað lið KFS, Vestra og Njarðvíkur.