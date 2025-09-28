Viktor Freyr Sigurðsson markvörður Fram átti góðan leik er liðið sigraði Val, 2:0, í efri hluta Bestu deildar karla í fótbolta á Framvellinum í kvöld. Hann ræddi við mbl.is eftir leik.
„Við vorum að hafa gaman af því að spila fótbolta og berjast. Þetta var geðveikt. Mér leið mjög vel allan leikinn. Við vorum mjög þéttir, héldum vel í boltann og gerðum þetta vel.
Ég er alltaf ánægður þegar ég held hreinu. Þetta var ekki bara ég heldur allt liðið sem gerði vel,“ sagði Viktor.
Brasilíumaðurinn Fred Saraiva skoraði bæði mörk Fram í kvöld og voru mörkin þau fyrstu sem hann skorar á tímabilinu.
„Ég er búinn að vera að nuddast í honum að skora fleiri mörk. Hann er með gæði til að skora í hverjum einasta leik og við erum búnir að fara yfir þetta.“
Fram endaði í sjötta sæti fyrir skiptingu og tryggði sér sæti í efri hlutanum, þar sem liðið er nú komið á blað.
„Það er frábært að spila á móti bestu liðum landsins og við viljum klifra upp töfluna,“ sagði Viktor.