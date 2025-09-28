Meistaraflokkur kvenna yfirgefur ÍR

Mikill meirihluti leikmanna meistaraflokks kvenna í knattspyrnu hjá ÍR hefur ákveðið að hætta hjá félaginu eftir „sinnuleysi, metnaðarleysi og virðingarleysið sem flokknum hefur verið sýnt,“ eins og það er orðað í yfirlýsingu leikmannanna.
Kjartan Stefánsson og Egill Sigfússon voru reknir sem þjálfarar meistaraflokks kvenna í fótbolta hjá ÍR á dögunum og leikmenn meistaraflokks kvenna segja í yfirlýsingunni sem birtist á Instagram rétt í þessu að það sé „kornið sem fyllti mælinn.“
Í yfirlýsingunni segir: „Í síðustu viku tilkynntu Egill og Kjartan okkur að stjórn knattspyrnudeildar ÍR hafi nýtt sér riftunarákvæði í samningum þeirra. Þessar fréttir voru kornið sem fyllti mælinn. Sinnuleysi, metnaðarleysi og virðingarleysið sem flokknum hefur verið sýnt hefur leitt til þess að við munum ekki spila fyrir ÍR á næstu leiktíð og snúum okkur til annarra félaga.
Takk allir ÍR-ingar sem hafa stutt okkur gegnum árin!“
Meistaraflokkur sendi bréf á aðalstjórn ÍR eftir að þjálfarar liðins voru reknir. Mbl.is hefur það undir höndum og það er svohljóðandi:
Miðvikudaginn 24. september 2025 var okkur leikmönnum meistaraflokks kvenna hjá ÍR tilkynnt að samningi við þjálfarana okkar hafi verið rift. Fregnirnar komu okkur virkilega á óvart og vorum við bæði sárar og reiðar, enda á metnaðarfullri vegferð sem við leikmenn höfðum trú á að gæti komið ÍR á þann stað sem meistaraflokkur kvenna hjá ÍR á að vera á. En þegar við lítum til baka, þá er þetta virðingarleysi stjórnarinnar í garð okkar algjörlega í takt við það sem hefur viðgengst undanfarin ár.
Eftir tímabilið 2023 ríkti mikil gleði í neðra Breiðholti enda höfðu bæði meistaraflokkur karla og kvenna tryggt sér sæti í Lengjudeildunum að ári. Síðan þá virðist allt hafa farið upp á við hjá karlaliðinu, en niður á við hjá kvennaliðinu. Lykilleikmenn með reynslu úr Lengjudeild voru sóttir til að efla karlaliðið, á meðan við misstum aðstoðarþjálfarann okkar og vorum einungis með einn þjálfara allt síðasta tímabil.
Liðið fékk lítinn stuðning frá knattspyrnudeild og árangurinn í Lengjudeild varð eftir því, og við föllum aftur. Leikmenn voru samningslausir og stjórnin gerði ekkert til þess að fá lykilleikmenn í liðinu til að halda tryggð við félagið og styðja við að það að komast aftur upp í Lengjudeild. Á sama tíma berast fréttir, hver af annarri, af því að lykilleikmenn og tryggir ÍR-ingar í karlaliðinu hafi samið við ÍR. Þakkirnar til okkar sem héldum tryggð við félagið voru ekki meiri en að það voru ekki einu sinni teknar myndir af okkur.
Á þessum tímapunkti voru sex leikmenn liðsins eftir í ÍR og eðli málsins samkvæmt var liðið komið á algjöran byrjunarreit og gengi sumarsins eftir því. En þarna voru þó bjartir tímar
framundan, því stjórnin hafði samið við frábæra þjálfara sem höfðu metnað og áætlun um það hvernig við gætum komið ÍR á þann stað sem við teljum félagið eiga heima. Þetta er í raun og veru allt og sumt og lítið annað hefur verið gert fyrir okkur síðan árið 2023.
Nýir leikmenn fengu ekki æfingaföt fyrr en um mitt sumar, umfjöllun um liðið var nánast engin (áhugasamir geta skoðað samfélagsmiðla ÍR (íspinnar voru betur auglýstir en við, sjón er sögu ríkari)), ef það voru ekki við sem sáum um það sjálfar. Við sáum um að samið væri við sjúkraþjálfara og umgjörð á leikjum var mjög ábótavön, sérstaklega sé hún borin saman við leiki karlaliðsins.
Við höfum látið ýmislegt yfir okkur ganga en nú er mælirinn fullur! Eftir að stjórn knattspyrnudeildar rak þjálfarana okkar, að þeirra sögn vegna rekstrarkostnaðar, stöndum við á núllpunkti, þjálfaralausar með óvissu um hvernig þjálfun verður hagað í vetur, engin markmið og ekkert plan.
Þeir ráku einu einstaklingana innan félagsins sem höfðu metnað, vilja og trú á því að ÍR gæti átt gott og samkeppnishæft kvennalið í næstefstu deild á næstu 3 árum.
Við látum ekki bjóða okkur upp á þetta lengur enda á misrétti sem þetta ekki að líðast árið 2025! Í þessu sambandi viljum við minna aðalstjórn ÍR á að í siðareglum okkar eigin félags kemur fram að ekki skuli gerður greinarmunur á aðbúnaði i kvenna og karlaflokkum. Þá má einnig horfa til skýrra ákvæða um jafnréttismál í jafnréttisstefnu KSÍ, stefnu Reykjavíkur í íþróttamálum (samþykkt 15. janúar 2019) þar sem sérstaklega er fjallað um jafnréttismál í jafnréttisstefnu ÍBR (samþykkt 4. desember 2019).
Þá má draga í efa að bakhjarlar og styrktaraðilar félagsins muni vilja tengja sig við íþróttafélag sem brýtur jafn freklega á jafnrétti og raunin er hjá ÍR. Ef ekki verður farið í rótækar breytingar, þar sem þið getið lofað okkur í samningi að okkur verði sinnt, við fáum þjálfarana okkar, sem voru reknir í ENGU samráði við okkur, þvert á vilja leikmanna og umgjörð og aðstaða verði nákvæmlega til jafns við það sem gerist hjá karlaliðinu, þá förum við allar.
Í leyfisreglugerð KSÍ (útgáfu 5.4., grein 21) kemur fram að öll félög sem taka þátt í efstu deild karla skulu einnig halda úti liði í meistaraflokki kvenna (og yngri flokkum). Ef ÍR kemst upp í efstu deild karla, þá er þetta ekki eingöngu spurning um sjálfsagt jafnrétti heldur einnig um framtíð félagsins í fótbolta.
Við viljum trúa því að á árinu 2025, þegar ÍSÍ gengur á undan með góðu fordæmi með átakinu marserað fyrir jafnrétti í íþróttum, standi Íþróttafélag Reykjavík undir samfélagslegri ábyrgð sinni í jafnréttismálum og bregðist við á skjótan og öruggan hátt.
Við brýnum ykkur til góðra verka í þágu félagsins og framtíðar þess og leyfum okkur að lokum að vitna í orð Willlum Þórs Þórssonar forseta ÍSÍ:
„Sem stærsta fjöldahreyfing landsins hefur íþróttahreyfingin mörg tækifæri. Við höfum áhrif. Við mótum viðhorf. Við sköpum fyrirmyndir og saman getum við staðið gegn kynbundnu misrétti og ofbeldi.“ Við krefjumst þess að okkur verði kynnt framtíðarlausn á málum meistaraflokks kvenna hjá Íþróttafélagi Reykjavíkur næstkomandi mánudag, 29.september 2025, þar sem full jafnræðis er gætt á milli kvenna og karla hjá félaginu.
Með kveðju
Leikmenn meistaraflokks kvenna,
Alexandra Austmann Emilsdóttir
Ásdís Aþena Magnúsdóttir
Ásdís María Frostadóttir
Ásta Hind Ómarsdóttir
Birta Rún Össurardóttir
Catarina Lima
Dagný Rut Imsland
Daníela Hjördís Magnúsdóttir
Emma Sigurðardóttir
Elísabet Ósk Ólafíudóttir
Freyja Ósk Axelsdóttir
Gná Elíasdóttir
Hafdís María Einarsdóttir
Helga Kristinsdóttir
Kamilla Gísladóttir
Kolbrún Arna Káradóttir
Laufey Sverrisdóttir
Sandra Dögg Bjarnadóttir
Sara Rós Sveinsdóttir
Sigríður Dröfn Auðunsdóttir
Sigríður Salka Ólafsdóttir
Sigrún Pálsdóttir
Steinunn Lind Hróarsdóttir
Suzanna Sofía Palma Rocha
Þórdís Helga Ásgeirsdóttir
Leikmenn meistaraflokks funduðu með aðalstjórn í dag og sá fundur bar ekki árangur.