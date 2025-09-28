Nik hættir með Breiðablik og tekur við Kristianstad

Breiðablik hefur sent frá sér tilkynningu þess efnis að þjálfari kvennaliðs félagsins í knattspyrnu, Nik Chamberlain, muni láta af störfum hjá félaginu að loknu yfirstandandi tímabili. Hann mun færa sig til Svíþjóðar þar sem hann mun taka við stjórnartaumunum hjá Kristianstad DFF.
Nik tók við liði Breiðabliks fyrir síðasta tímabil og varð liðið Íslandsmeistari undir hans stjórn í fyrra. Liðið varð þá bikarmeistari í ár og stefnir allt í að liðið muni verja Íslandsmeistaratitil sinn á þessu tímabili en liðið er aðeins einum sigri frá titlinum.
Nik er 39 ára gamall Englendingur og hefur verið á Íslandi nánast samfleytt í átján ár. Hann spilaði með Álftanesi, ÍH úr Hafnarfirði, Hugin á Seyðisfirði, Fjarðabyggð og Aftureldingu frá 2007 til 2017 og hefur þjálfað kvennalið samfleytt frá 2014.
Fyrst lið Fjarðabyggðar í tvö ár, síðan Þrótt í Reykjavík frá 2016 til 2023 og svo Breiðablik undanfarin tvö tímabil.
Kristianstad er mikið Íslendingafélag og hafa fjölmargir íslenskir leikmenn spilað með kvennaliði Kristianstad. Þá þjálfaði Elísabet Gunnarsdóttir liðið á árunum 2009-2023.
Í dag leika þrír íslenskir leikmenn með liðinu en það eru þær Alexandra Jóhannsdóttir, Guðný Árnadóttir og Elísa Lana Sigurjónsdóttir.
Kristianstad situr í 5. sæti úrvalsdeildarinnar í sænska fótboltanum með 34 stig eftir 20 leiki.