Ólafur hættir með Þrótt og verður aðstoðarþjálfari landsliðsins

Ólafur Helgi Kristjánsson mun láta af störfum sem þjálfari kvennaliðs Þróttar R. að loknu tímabili og taka við stöðu aðstoðarþjálfara A-landsliðs kvenna.
Þetta tilkynntu Knattspyrnusamband Íslands og Þróttur Reykjavík nú rétt í þessu.
Ólafur mun þá einnig sinna þróun og stefnumótun hjá yngri landsliðum kvenna og ýmsum verkefnum tengdum fræðslumálum hjá KSÍ.
Ólafur lék um árabil með FH og KR auk þess sem hann lék með danska liðinu AGF í Árósum. Hann lék 14 A landsleiki fyrir Ísland og þá lék hann einnig með U21 og U19 landsliðunum.
Þjálfaraferill Ólafs er vel skreyttur en hann hefur, ásamt því að stýra kvennaliði Þróttar R., stýrt karlaliðum Fram, Breiðabliks og FH ásamt því sem hann hefur þjálfað í Danmörku. Hann var aðstoðarþjálfari hjá AGF og aðalþjálfari hjá Nordsjælland, Randers og Esbjerg.