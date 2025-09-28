Rúnar: Hef leyft syni mínum að svara fyrir sig

Knattspyrnumarkvörðurinn Rúnar Alex Rúnarsson hefur lítið fengið að spila undanfarin ár, bæði hjá landsliðinu og félagsliði en hann er nú þriðji markvörður FC Kaupmannahafnar í Danmörku.
Rúnar, sem hefur leikið 27 A-landsleiki, fór til FCK á síðasta ári til að verða aðalmarkvörður liðsins en hefur enn ekki spilað deildarleik með liðinu. Mbl.is spurði pabba hans, Rúnar Kristinsson, þjálfara Fram og fyrrverandi landsliðsmann, út í stöðuna á syninum.
„Sem knattspyrnumaður viltu alltaf spila. Hann fer í góðri trú til Kaupmannahafnar um að hann fái að spila en svo hefur það ekki gengið eftir. Við látum liggja á milli hluta hvers vegna því ég hef leyft syni mínum að svara fyrir sig,“ sagði Rúnar um soninn.
Þrátt fyrir erfiða stöðu innan vallar er Rúnar ánægður með lífið utan vallar í Kaupmannahöfn með fjölskyldu sinni.
„Honum líður vel á þessum stað og þessu umhverfi. Hann er með fjölskyldu og börn og lífið er gott. Hann er vel liðinn í hópnum en var óheppinn að meiðast þegar undirbúningstímabilið var rétt að byrja.
Honum líður samt það vel að hann er ekki að spá í að færa sig um set. Fjölskyldan er ánægð í Kaupmannahöfn, þótt hann væri auðvitað til í að spila meira. Hann mun halda áfram að gefa allt sitt. Hann æfir vel og styður vel við hina markverðina. Hann er góður liðsmaður,“ sagði Rúnar um nafna sinn og son.