Stjórn ÍR svarar

Leikmenn meistaraflokks kvenna í ÍR.
Leikmenn meistaraflokks kvenna í ÍR. Ljósmynd/ÍR mfl kvk

Stjórn knattspyrnudeildar ÍR hefur svarað yfirlýsingu leikmanna meistaraflokks kvenna hjá félaginu.

Meistaraflokkur kvenna yfirgefur ÍR
Meistaraflokkur kvenna yfirgefur ÍR

Mikill meirihluti leikmanna meistaraflokks hefur ákveðið að yfirgefa félagið en stjórnin segir þrátt fyrir það vera „sannarlega bjartir tímar framundan í Breiðholtinu.“

Yfirlýsing stjórnar knattspyrnudeildar ÍR

Stjórn knattspyrnudeildar ÍR vill upplýsa félagsmenn, leikmenn og stuðningsfólk um að unnið er hörðum höndum að því að styrkja og efla kvennastarf félagsins. Sjálfboðaliðar, stjórn og meistaraflokksráð vinna saman að því að skapa sem bestu umgjörð fyrir liðið til framtíðar.

Nýr þjálfari meistaraflokks kvenna verður kynntur fljótlega og við hlökkum til að hefja nýtt og spennandi tímabil með okkar efnilegu og öflugu ÍR-ingum. Það eru sannarlega bjartir tímar framundan í Breiðholtinu.

Stjórn knattspyrnudeildar ÍR

