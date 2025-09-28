Afturelding vann gríðarlega mikilvægan sigur á KA í 24. umferð Bestu deildar karla í dag. Með sigrinum sótti Afturelding sér líflínu í baráttu sinni um að halda sér uppi í bestu deildinni.
Magnús Már Einarsson þjálfari Aftureldingar var að vonum ánægður með fyrsta sigur liðsins í deildinni síðan 26. júní. Spurður nánar út í leikinn sagði hann þetta:
„Alltaf hrikalega gaman að vinna fótboltaleiki en það var orðið svolítið langt síðan síðast. Þetta er extra sætt núna. Við viljum meira og þurfum að vera fljótir að beina sjónum okkar að næsta leik sem er á móti KR sem er um næstu helgi.“
Með þessum sigri farið þið upp fyrir KR. Það er samt enn þá langt í land að þið tryggið veru ykkar í deildinni. Hvernig sérðu framhaldið fyrir þér?
„Allir leikir eftir að þessi deild skiptist eru úrslitaleikir. Við elskum það því við erum góðir í svona leikjum. Okkur hefur gengið vel í svona leikjum undanfarin ár og þetta byrjar vel hjá okkur núna eftir að deildin skiptist þannig að við elskum þessa leiki. Ég held það hafi alveg sést í dag hvað við höfum mikla trú á þessu og fólkið í stúkunni var að aðstoða okkur.
Þetta sýnir bara að Mosfellsbær elskar svona úrslitaleiki og við þurfum að virkja það á KR-vellinum á laugardag og fá alla í Mosfellsbæ með okkur þangað. Strætó 15 stoppar beint fyrir framan KR-völlinn þannig að það ætti ekki að vera vandamál að komast.“
Fyrstu 67 mínúturnar var ekkert sérstaklega gaman að horfa á Aftureldingu spila fótbolta en síðan er eins og stíflan bresti og þið raðið inn mörkunum.
„Þetta var ekkert sérstakur fyrri hálfleikur. Það var lítið í þessu hjá báðum liðum ef frá er talin frábær aukaspyrna hjá Hallgrími Mar. Við ræddum síðan saman hálfleik og strákarnir voru staðráðnir í að gera betur. Eftir fyrsta markið kom auka sjálfstraust og síðan er þetta bara eins og með tómatsósuna þegar það byrjar að sprautast úr henni. Fyrst kemur lítið og síðan sullast bara úr henni.“
KR á laugardag. Sannkallaður fallslagur. KR-ingar virðast ansi vængbrotnir og þeim gengur lítið sem ekkert. Þið eigið alveg að geta unnið þá, er það ekki?
„Jú, bara taka það góða úr leiknum í dag með okkur í leikinn á móti KR ásamt því að bæta það sem betur mátti fara í þessum leik. Þá getum við alveg unnið KR. Við höfum spilað fínt í allt sumar en það vantaði þetta extra og það kom í dag,“ sagði Magnús Már í samtali við mbl.is