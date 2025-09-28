Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.9.2025 | 14:55

Þrenna Hermanns og stórsigur ÍBV á Ísafirði

Eyþór Bjarnason

Eyjamenn eru komnir í örugga höfn í fallbaráttu Bestu deildar karla í fótbolta eftir stórsigur á Vestra, 5:0, í 24. umferð deildarinnar á Ísafirði í dag.

Þeir eru komnir með 33 stig þegar þremur umferðum er ólokið og eru í sjöunda sætinu sem stendur, efstir í neðri hlutanum, en Vestramenn sitja eftir í tíunda sætinu með 27 stig, þremur stigum fyrir ofan KR sem er í fallsæti.

Hermann Þór Ragnarsson fór á kostum með ÍBV, skoraði þrennu og lagði eitt mark upp, en Sigurður Arnar Magnússon og Oliver Heiðarsson skoruðu hin mörkin.

Leiklýsing

Vestri 0:5 ÍBV
