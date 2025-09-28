Útskýrir af hverju hann lét fjölmiðlamenn heyra það

„Ég mætti í viðtal og skammaði ykkur aðeins, einu sinni, en í því tilfelli var það leikmaðurinn sem var brjálaður yfir spurningunni,“ sagði Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, í Fyrsta sætinu.
Þorsteinn stýrði íslenska liðinu á Evrópumótinu 2025 í Sviss í sumar en þetta var hans annað stórmót með liðið eftir að hafa tekið við þjálfun þess í janúar árið 2021.
Þorsteinn lét íslenska fjölmiðlamenn heyra það duglega á blaðamannafundi fyrir lokaleikinn gegn Noregi en hann var þá ósáttur með spurningu sem leikmaður liðsins fékk á æfingu liðsins deginum áður.
„Leikmaðurinn kom til mín og var ósáttur með spurninguna sem hún fékk, á þessum tímapunkti í mótinu,“ sagði Þorsteinn.
„Þegar ég mæti svo á fjölmiðlafundinn þá hafði ég ekki hugmynd um það hver spurði þessarar tilteknu spurningar því leikmaðurinn vissi ekki nafnið á honum.
Auðvitað er ég mannlegur og þráðurinn í mér getur alveg verið stuttur. Þá blæs ég og ég á erfitt með að segja ekki hvað mér finnst,“ sagði Þorsteinn meðal annars.
