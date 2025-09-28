Valsmenn að stimpla sig út úr titilbaráttunni?

Fram sigraði Val, 2:0, í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á heimavelli sínum í kvöld. Fram er áfram í sjötta sæti en nú með 32 stig. Valur er áfram í öðru sæti með 41 stig, fjórum á eftir toppliði Víkings sem á leik til góða.
Valsmenn voru betri allra fyrstu mínúturnar og voru að spila vel sín á milli og skapa einhver færi, án þess þó að ógna marki heimamanna mjög mikið.
Fram komst betur inn í leikinn eftir um tíu mínútur og það voru heimamenn sem skoruðu fyrsta markið á 22. mínútu þegar Fred Saraiva skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu er hann fylgdi á eftir í kjölfar þess að Ögmundur Kristinsson varði frá Frey Sigurðssyni.
Framarar stýrðu leiknum vel eftir markið, gáfu fá færi á sér á meðan Valsmenn voru í vandræðum með að ná upp góðu spili. Fleiri urðu mörkin ekki fyrir hlé og hálfleikstölur því 1:0.
Fram byrjaði seinni hálfleikinn með látum því Fred skoraði sitt annað mark og annað mark Fram á 49. mínútu með glæsilegu skoti utan teigs í bláhornið fjær eftir sprett hjá Kennie Chopart.
Valsmenn ógnuðu sáralítið eftir það og ef eitthvað er voru heimamenn líklegri til að bæta við. Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og Framarar fögnuðu vel.