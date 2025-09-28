Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 28.9.2025 | 21:05

Valsmenn að stimpla sig út úr titilbaráttunni?

Fred Saraiva á miðjunni hjá Fram í kvöld. Hann kom …
Fred Saraiva á miðjunni hjá Fram í kvöld. Hann kom Fram í 2:0 með mörkum á 22. og 49. mínútu. mbl.is/Hákon Pálsson
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Fram sigraði Val, 2:0, í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á heimavelli sínum í kvöld. Fram er áfram í sjötta sæti en nú með 32 stig. Valur er áfram í öðru sæti með 41 stig, fjórum á eftir toppliði Víkings sem á leik til góða.

Valsmenn voru betri allra fyrstu mínúturnar og voru að spila vel sín á milli og skapa einhver færi, án þess þó að ógna marki heimamanna mjög mikið.

Fram komst betur inn í leikinn eftir um tíu mínútur og það voru heimamenn sem skoruðu fyrsta markið á 22. mínútu þegar Fred Saraiva skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu er hann fylgdi á eftir í kjölfar þess að Ögmundur Kristinsson varði frá Frey Sigurðssyni.

Framarar stýrðu leiknum vel eftir markið, gáfu fá færi á sér á meðan Valsmenn voru í vandræðum með að ná upp góðu spili. Fleiri urðu mörkin ekki fyrir hlé og hálfleikstölur því 1:0.

Fram byrjaði seinni hálfleikinn með látum því Fred skoraði sitt annað mark og annað mark Fram á 49. mínútu með glæsilegu skoti utan teigs í bláhornið fjær eftir sprett hjá Kennie Chopart.

Valsmenn ógnuðu sáralítið eftir það og ef eitthvað er voru heimamenn líklegri til að bæta við. Fleiri urðu mörkin hins vegar ekki og Framarar fögnuðu vel. 

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Vestri 0:5 ÍBV opna
90. mín. Leik lokið 5:0 sigur ÍBV hér í dag.
Newcastle 1:2 Arsenal opna
90. mín. Leik lokið Arsenal vinnur sætan sigur. Sigurmarkið í uppbótartíma.
Afturelding 3:2 KA opna
90. mín. Hallgrímur Mar Steingrímsson (KA) fær gult spjald +2
Ryder-bikarinn opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Fram 2:0 Valur opna loka
90. mín. Freyr Sigurðsson (Fram) fer af velli
mbl.is
Fleira áhugavert
Ökumaðurinn próflaus og sex unglingar í bílnum Myndi reka þig á staðnum! Svefnvandamál algengari hjá konum Svandís ekki fram: „Þessi kafli er bara búinn“
Fleira áhugavert
Málningin í Vesturbæjarlaug tekin að flagna á ný Minn mesti harmur í lífinu Vinna hafin við viðgerð á veginum við Jökulsá í Lóni Bílvelta eftir flótta undan lögreglu: Þrír á sjúkrahús