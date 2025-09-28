Birnir Snær Ingason leikmaður KA var svekktur með að hafa ekki náð að vinna Aftureldingu í dag og nánast gulltryggja Norðanmönnum veru í bestu deildinni á næsta ári. Spurður út í ástæður þess að KA tapaði leiknum eftir að hafa komist 1:0 yfir sagði Birnir þetta:
„Ég veit eiginlega ekki hvað fór úrskeiðis annað en þessar 10 mínútur í leiknum þar sem þeir skora þrjú mörk. Mér fannst þessi mörk ódýr og þá sérstaklega markið sem þeir skora beint úr horni. Það er bara klúður af okkar hálfu og við getum bara sjálfum okkur um kennt.
Mér fannst við samt alveg vera með þennan leik og mér leið vel með okkur í þessar 65 mínútur sem við erum yfir.“
Þið eruð með leikinn í ykkar höndum í 67 mínútur en síðan koma þessi þrjú mörk sem þú talar um. Sérðu í fljótu bragði hvað breyttist á þessum tímapunkti?
„Í raun ekkert nema að þeir koma inn þessu ódýra marki og það kveikir í öllu. Þeir spila mjög vel á þessum kafla og það var fullmikið að leyfa þeim að skora þriðja markið. Síðan komum við öðru marki okkar of seint inn. Ef það hefði komið fyrr þá er ég viss um að leikurinn hefði endað öðruvísi.“
Næsti leikur hjá ykkur er á móti Vestra á Akureyri. Vestri á ekki sjö dagana sæla í deildinni. Ætlið þið að halda þeirra böl áfram, vinna og mögulega tryggja sætið ykkar í deildinni?
„Við erum búnir að vera á mjög góðu skriði undanfarna 8-9 leiki. Ef við höldum okkar plani þá veit ég að við vinnum Vestra, sérstaklega í ljósi þess hversu mikill óþarfi það var að missa þetta niður hér í dag,“ sagði Birnir Snær í samtali við mbl.is.