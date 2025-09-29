Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.9.2025 | 18:53

Davíð hættur með Vestra

Davíð Smári Lamude er hættur störfum sem þjálfari knattspyrnuliðs Vestra.

Mbl.is hefur öruggar heimildir fyrir þessu og reiknað er með staðfestingu á hverri stundu. Fótbolti.net birti frétt sama efnis fyrir nokkrum mínútum.

Ekkert hefur gengið hjá Vestra frá því liðið varð bikarmeistari með sigri á Val á Laugardalsvellinum um miðjan ágúst. Frá þeim tíma hefur liðið aðeins fengið eitt stig í deildinni og tveir síðustu leikir hafa tapast stórt á heimavelli, 4:0 gegn ÍA og 5:0 gegn ÍBV.

Davíð Smári hefur þjálfað Vestra frá byrjun tímabilsins 2022. Liðið vann sér sæti í Bestu deildinni í fyrsta sinn haustið 2023, hélt sæti sínu þar 2024 og varð svo bikarmeistari í síðasta mánuði.

