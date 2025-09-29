Fyrstur Hornfirðinga og stærsti sigur í 22 ár

Hermann Þór Ragnarsson skoraði sína fyrstu þrennu í efstu deild karla í fótbolta þegar ÍBV vann Vestra 5:0 í Bestu deildinni á Ísafirði á sunnudaginn.
Hann er fyrsti Hornfirðingurinn sem skorar þrennu í deildinni og sá fyrsti til að skora þrennu fyrir ÍBV í deildinni í þrjú ár, eða síðan Halldór Jón Sigurður Þórðarson skoraði öll mörk ÍBV í sigri á Val, 3:2, í júlí 2022.
Þá er Hermann sá fyrsti sem skorar þrennu gegn Vestra í sögu Vestfjarðafélagsins í efstu deild.
Sá síðasti sem skoraði þrennu gegn Vestfjarðaliði í deildinni var líka leikmaður ÍBV. Hlynur Stefánsson skoraði þrjú mörk þegar ÍBV vann ÍBÍ, 4:0, árið 1983.
Eyjamenn hafa langa hefð fyrir því að skora þrennur í deildinni en bæði Tryggvi Guðmundsson og Steingrímur Jóhannesson skoruðu fimm sinnum þrennu fyrir ÍBV og Gunnar Heiðar Þorvaldsson var með fjórar.
Sigur Eyjamanna á Vestra er þeirra stærsti í deildinni í 22 ár, eða síðan þeir lögðu Framara 5:0 á Hásteinsvelli í júní 2003, þar sem Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði þrennu.
Breiðablik gengur í gegnum eitt lengsta tímabil sitt í sögunni í efstu deild án þess að vinna leik. Blikar hafa ekki náð sigri í níu leikjum en það gerðist síðast árið 2001 og þar á undan árið 1978 þegar þeir unnu ekki leik fyrr en í tíundu umferð deildarinnar. Metið hjá Blikum er hins vegar frá árinu 1973 þegar þeir léku tólf leiki í röð án sigurs.
Valdimar Þór Ingimundarson sóknarmaður Víkings lék sinn 100. leik í efstu deild þegar Víkingar sóttu Stjörnuna heim í gærkvöld. Hann hélt upp á það með því að skora sigurmarkið og þar með blasir meistaratitillinn við Víkingum.
Viktor Örlygur Andrason lék sinn 150. leik í deildinni, sem eru allir fyrir Víking, og hann er sjöundi leikmaðurinn í sögu félagsins til að ná þeim leikjafjölda.
Aron Sigurðarson er orðinn næstmarkahæstur í deildinni með 13 mörk eftir að hafa skorað bæði mörk KR gegn ÍA á laugardaginn. Hann vantar þó enn fimm mörk til að ná Patrick Pedersen sem lauk keppni eftir 19 umferðir vegna meiðsla. Þessir eru markahæstir:
18 Patrick Pedersen, Val
13 Aron Sigurðarson, KR
12 Örvar Eggertsson, Stjörnunni
11 Hrannar Snær Magnússon, Aftureldingu
11 Tryggvi Hrafn Haraldsson, Val
11 Andri Rúnar Bjarnason, Stjörnunni
10 Eiður Gauti Sæbjörnsson, KR
10 Sigurður Bjartur Hallsson, FH
10 Tobias Thomsen, Breiðabliki
10 Nikolaj Hansen, Víkingi
10 Hallgrímur Mar Steingrímsson, KA
9 Vuk Oskar Dimitrijevic, FH
9 Viktor Jónsson, ÍA
8 Valdimar Þór Ingimundarson, Víkingi
8 Björn Daníel Sverrisson, FH
7 Benjamin Stokke, Aftureldingu
7 Helgi Guðjónsson, Víkingi