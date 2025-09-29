Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.9.2025 | 22:14

Geta orðið meistarar á sunnudagskvöld

Ánægðir Víkingar í leikslok í Garðabæ í kvöld.
Ánægðir Víkingar í leikslok í Garðabæ í kvöld. mbl.is/Eyþór

Víkingar geta tryggt sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta næsta sunnudagskvöld þegar þeir fá FH í heimsókn í 25. umferð Bestu deildarinnar.

Víkingar eru með sjö stiga forskot á Val og Stjörnuna sem mætast einmitt sólarhring áður á Hlíðarenda, laugardagskvöldið 4. október.

Ef leikurinn á Hlíðarenda endar með jafntefli nægir Víkingum jafntefli gegn FH á sunnudagskvöldið.

Ef annað hvort Valur eða Stjarnan sigrar verða Víkingar meistarar með því að vinna FH.

Að öðrum kosti þurfa þeir að bíða til 18. október þegar þeir sækja Blika heim á Kópavogsvöll, eða til sunnudagsins 26. október þegar Valsmenn koma í heimsókn í Fossvoginn í lokaumferðinni.

mbl.is
