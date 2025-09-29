Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.9.2025 | 22:20

Gylfi: Mikið af tilfinningum

Gylfi Þór fagnar vel með Valdimar Þór Ingimundarsyni í kvöld.
Gylfi Þór fagnar vel með Valdimar Þór Ingimundarsyni í kvöld. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Það þarf einn sigur í viðbót. Ég ætla að njóta kvöldsins,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson leikmaður Víkings í samtali við mbl.is í kvöld.

Víkingur í kjörstöðu eftir ótrúlegan leik
Frétt af mbl.is

Víkingur í kjörstöðu eftir ótrúlegan leik

Víkingur þarf einn sigur í viðbót úr síðustu þremur umferðum Bestu deildarinnar eftir 3:2-útisigur á Stjörnunni í kvöld. Sigurmarkið kom í uppbótartíma.

„Það er mikið af tilfinningum í gangi, að fá á sig þetta mark undir lokin en svo stela þessu. Ég er gríðarlega ánægður,“ sagði Gylfi.

Gylfi Þór með boltann í kvöld.
Gylfi Þór með boltann í kvöld. mbl.is/Eyþór

Örvar Eggertsson jafnaði í 2:2 í byrjun uppbótartímans en Valdimar Þór Ingimundarson skoraði sigurmarkið á sjöttu mínútu uppbótartímans.

„Við vildum vera þéttir til baka og ekki tapa leiknum eftir markið þeirra. Við vorum enn með fjögurra stiga forskot þá. Við ætluðum að vera rólegir og verjast vel. Það er því extra sætt að ná þessu í lokin.

Mér leið mjög vel þegar Valdimar komst í gegn. Það eru fáir sem hafa sprengikraft á 95. en Valdimar var ískaldur og renndi boltanum í fjærhornið.“

Fimm mínútum frá Víkinni eða á Ísafirði

Á meðan á viðtalinu stóð sungu stuðningsmenn Víkings hástöfum.

„Stuðningsmennirnir eru búnir að vera svakalegir í allt sumar. Það skiptir ekki máli hvort við séum að spila fimm mínútum frá Víkinni eða á Ísafirði, þeir eru alltaf mættir. Þetta eru geggjaðir stuðningsmenn,“ sagði Gylfi kátur.

Hann hefur átt farsælan feril en aldrei verið sérlega nálægt því að verða landsmeistari. Nú er hann hársbreidd frá þeim áfanga.

„Að spila þessa mikilvægu leiki og ná að knýja fram sigur er skemmtilegt,“ sagði Gylfi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Urðu að greiða 300.000 krónur fyrir nýja ferð út „Búin að vera mikið á milli tannanna hjá fólki“ Gapandi hissa á eftirlitinu með Play Greiddu fimmtán milljónir fyrir leiguflug heim
Fleira áhugavert
„Eftir höfðinu dansa limirnir“ „Erum með aukið viðbragð“ Í samtali við ráðuneyti um að ferja fólki heim Netanjahú samþykkir friðaráætlun Trumps