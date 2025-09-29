Gylfi: Mikið af tilfinningum

„Það þarf einn sigur í viðbót. Ég ætla að njóta kvöldsins,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson leikmaður Víkings í samtali við mbl.is í kvöld.
Víkingur þarf einn sigur í viðbót úr síðustu þremur umferðum Bestu deildarinnar eftir 3:2-útisigur á Stjörnunni í kvöld. Sigurmarkið kom í uppbótartíma.
„Það er mikið af tilfinningum í gangi, að fá á sig þetta mark undir lokin en svo stela þessu. Ég er gríðarlega ánægður,“ sagði Gylfi.
Örvar Eggertsson jafnaði í 2:2 í byrjun uppbótartímans en Valdimar Þór Ingimundarson skoraði sigurmarkið á sjöttu mínútu uppbótartímans.
„Við vildum vera þéttir til baka og ekki tapa leiknum eftir markið þeirra. Við vorum enn með fjögurra stiga forskot þá. Við ætluðum að vera rólegir og verjast vel. Það er því extra sætt að ná þessu í lokin.
Mér leið mjög vel þegar Valdimar komst í gegn. Það eru fáir sem hafa sprengikraft á 95. en Valdimar var ískaldur og renndi boltanum í fjærhornið.“
Á meðan á viðtalinu stóð sungu stuðningsmenn Víkings hástöfum.
„Stuðningsmennirnir eru búnir að vera svakalegir í allt sumar. Það skiptir ekki máli hvort við séum að spila fimm mínútum frá Víkinni eða á Ísafirði, þeir eru alltaf mættir. Þetta eru geggjaðir stuðningsmenn,“ sagði Gylfi kátur.
Hann hefur átt farsælan feril en aldrei verið sérlega nálægt því að verða landsmeistari. Nú er hann hársbreidd frá þeim áfanga.
„Að spila þessa mikilvægu leiki og ná að knýja fram sigur er skemmtilegt,“ sagði Gylfi.