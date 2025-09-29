Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.9.2025 | 22:40

Í staðinn refsa þeir okkur

Árni Snær stendur vaktina í kvöld.
Árni Snær stendur vaktina í kvöld. mbl.is/Eyþór
„Þetta er mjög svekkjandi,“ sagði Árni Snær Ólafsson markvörður Stjörnunnar í samtali við mbl.is eftir að liðið tapaði fyrir Víkingi, 3:2, í Bestu deildinni í fótbolta í kvöld.

Stjarnan jafnaði á 90. mínútu en Valdimar Þór Ingimundarson skoraði sigurmark Víkings á sjöttu mínútu uppbótartímans. Víkingur getur því tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á FH á heimavelli á sunnudag.

„Við komum okkur inn í þetta og ætluðum að sækja sigurinn en svo fengum við þetta mark á okkur í lokin. Svona er þetta stundum.

Örvar Eggertsson skoraði tvö mörk fyrir Stjörnuna.
Örvar Eggertsson skoraði tvö mörk fyrir Stjörnuna. mbl.is/Eyþór

Við hefðum komið okkur nálægt Víkingunum með sigri en í staðinn refsa þeir okkur. Við tókum sénsa en það virkaði ekki í þetta skiptið,“ sagði Árni.

Geggjað fyrir áhorfendur en þreytt fyrir okkur

Stjarnan komst yfir snemma leiks en Víkingar fóru með eins marks forskot í hálfleikinn, 2:1.

„Við fengum sénsa til að komast í 2:0 og það hefði breytt leiknum. Það var vel gert hjá þeim að snúa þessu við. Þetta var örugglega geggjaður leikur fyrir áhorfendur en það er þreytt fyrir okkur núna.

Við erum búnir að vera helvíti flottir upp á síðkastið og breytt þessu tímabili en því miður höfum við ekki farið eins langt og við héldum að við gætum. Núna klárum við tímabilið og sjáum hvernig við horfum á þetta þá,“ sagði Árni.

