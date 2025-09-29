M-gjöfin: Lítil von hjá Val eftir tap gegn Fram

Vonir Valsmanna um að komast í úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í lok október dvínuðu verulega í gærkvöld þegar þeir töpuðu fyrir Fram í Úlfarsárdal, 2:0.
Valsmenn léku sinn fjórða leik í röð án sigurs, eftir að hafa verið í vænlegri stöðu að 20 umferðum loknum. Þeir eru nú fjórum stigum á eftir Víkingum sem mæta Stjörnunni í Garðabæ í kvöld og eiga möguleika á að ná sjö stiga forystu.
Í það minnsta virðast það nú vera aðeins Garðbæingarnir sem eiga raunhæfa möguleika á að slást við Víkinga um titilinn í þremur síðustu umferðunum.
