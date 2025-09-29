Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 29.9.2025 | 8:21

M-gjöfin: Lítil von hjá Val eftir tap gegn Fram

Fred Saraiva skoraði fyrstu tvö mörk sín á tímabilinu í gærkvöld og með þeim tryggði hann Frömurum sigur á Val. Morgunblaðið/Hákon
Víðir Sigurðsson
vs@mbl.is

Vonir Valsmanna um að komast í úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta í lok október dvínuðu verulega í gærkvöld þegar þeir töpuðu fyrir Fram í Úlfarsárdal, 2:0.

Valsmenn léku sinn fjórða leik í röð án sigurs, eftir að hafa verið í vænlegri stöðu að 20 umferðum loknum. Þeir eru nú fjórum stigum á eftir Víkingum sem mæta Stjörnunni í Garðabæ í kvöld og eiga möguleika á að ná sjö stiga forystu.

Í það minnsta virðast það nú vera aðeins Garðbæingarnir sem eiga raunhæfa möguleika á að slást við Víkinga um titilinn í þremur síðustu umferðunum.

