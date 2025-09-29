Nýr yfirmaður knattspyrnumála hjá Val?

Gareth Owen er að taka við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Hlíðarenda.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þess en Owen hefur verið markmannsþjálfari hjá Fram undanfarin tvö ár.
Owen mun láta af störfum hjá Frömurum eftir tímabilið að því er fram kemur í frétt fótbolta.net en áður var hann aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla hjá Gróttu.
Hann hefur einnig unnið hjá Chelsea og velska knattspyrnusambandinu en hann tekur við starfinu af Arnóri Smárasyni sem var ráðinn yfirmaður knattspyrnumála eftir að síðasta tímabili lauk.
Arnór var hins vegar ekki lengi í starfinu því hann hélt til Svíþjóðar skömmu eftir ráðninguna og varð síðar tæknilegur ráðgjafi innan knattspyrnudeildarinnar.