Sigruðu Portúgal og unnu mótið

Íslenska U17 ára landslið kvenna í fótbolta hafði betur gegn jafnöldrum sínum frá Portúgal á alþjóðlegu móti í Portúgal í dag, 1:0.
Elísa Birta Káradóttir úr HK skoraði sigurmark Íslands en íslenska liðið sigraði Wales í fyrri leik sínum á mótinu, 4:1, og stendur því uppi sem sigurvegari á mótinu með sex stig. Portúgal fékk þrjú stig en Wales ekkert.
Mótið var liður í undirbúningi stúlknanna fyrir undankeppni Evrópumótsins en þar mæta þær Slóveníu og Færeyjum í nóvember.
Byrjunarlið Íslands í dag:
Tinna María Heiðdísardóttir
Kristin Klara Óskarsdóttir
Anika Jóna Jónsdóttir
Anna Heiða Óskarsdóttir
Ingibjörg Magnúsdóttir
Elísa Birta Káradóttir
Arna Ísold Stefánsdóttir
Ásthildur Lilja Atladóttir
Bríet Fjóla Bjarnadóttir
Hafrún Birna Helgadóttir
Rósa María Sigurðardóttir