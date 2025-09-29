Stjarnan – Víkingur R. kl. 19.15, bein lýsing

Stjarnan og Víkingur úr Reykjavík mætast í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Stjörnuvellinum í Garðabæ klukkan 19.15.
Víkingur er í toppsætinu með 45 stig og Stjarnan í þriðja sæti með 41. Víkingar komast því í afar góða stöðu með sigri á meðan Stjarnan galopnar titilbaráttuna með sigri.
Mbl.is er á Stjörnuvellinum og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Stjarnan
|0:0
|Víkingur R.
|Opna lýsingu Loka
|0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá toppslag Stjörnunnar og Víkings úr Reykjavík í Bestu deild karla í fótbolta.
|Augnablik — sæki gögn...