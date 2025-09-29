Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.9.2025 | 18:15

Stjarnan – Víkingur R. kl. 19.15, bein lýsing

Gylfi Þór Sigurðsson skýtur að marki Stjörnunnar. Guðmundur Baldvin Nökkvason …
Gylfi Þór Sigurðsson skýtur að marki Stjörnunnar. Guðmundur Baldvin Nökkvason eltir hann. mbl.is/Ólafur Árdal
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Stjarnan og Víkingur úr Reykjavík mætast í 24. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á Stjörnuvellinum í Garðabæ klukkan 19.15.

Víkingur er í toppsætinu með 45 stig og Stjarnan í þriðja sæti með 41. Víkingar komast því í afar góða stöðu með sigri á meðan Stjarnan galopnar titilbaráttuna með sigri.

Mbl.is er á Stjörnuvellinum og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Stjarnan 0:0 Víkingur R. opna loka
0. mín. Gott kvöld og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá toppslag Stjörnunnar og Víkings úr Reykjavík í Bestu deild karla í fótbolta.
mbl.is
Fleira áhugavert
Greiddu 280 þúsund fyrir tvo miða heim Ekki nálægt því á sama skala og Wow Árshátíð á Spáni: Áttu bókað flug heim í kvöld Greiddu fimmtán milljónir fyrir leiguflug heim
Fleira áhugavert
„Erum með aukið viðbragð“ Árshátíð á Spáni: Áttu bókað flug heim í kvöld „Við erum bara í sjokki“ „Má búast við því að markaðurinn svari kallinu“