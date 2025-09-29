Anna María Baldursdóttir fyrirliði Stjörnunnar varð aðeins tíunda konan í sögunni til að spila 230 leiki í efstu deild kvenna í fótbolta hér á landi þegar Stjarnan lagði Breiðablik síðasta föstudagskvöld, 2:1.
Anna hefur leikið alla leikina fyrir Stjörnuna og komst með þessum leik í tíunda sætið en hún fór upp fyrir Vesnu Elísu Smiljkovic sem lék 229 leiki fyrir Val, ÍBV, Þór/KA og Keflavík á árunum 2005 til 2020.
Arna Sif Ásgrímsdóttir lék sinn fyrsta leik í deildinni síðan í september 2023 þegar Valur gerði jafntefli við FH, 1:1. Með honum komst hún í fjórða til fimmta sætið yfir þær leikjahæstu í deildinni frá upphafi. Þetta var 269. leikur Örnu og hún jafnaði með því við Dóru Maríu Lárusdóttur í fjórða sætinu.
Ísabella Anna Húbertsdóttir úr Þrótti lék sinn 100. leik í efstu deild þegar Þróttur vann Víking 3:2. Þar af eru 92 leikir fyrir Þrótt þar sem hún er fjórða leikjahæst frá upphafi en hún lék einnig fjóra leiki fyrir Fylki og fjóra fyrir Val.
Murielle Tiernan úr Tindastóli og Samantha Smith skoruðu báðar sitt 11. mark í deildinni í 19. umferðinni og eru komnar í þriðja og fjórða sæti markalistans. Þessar eru markahæstar:
20 Berglind Björg Þorvaldsdóttir, Breiðabliki
15 Birta Georgsdóttir, Breiðabliki
11 Murielle Tiernan, Fram
11 Samantha Smith, Breiðabliki
10 Sandra María Jessen, Þór/KA
10 Úlfa Dís Úlfarsdóttir, Stjörnunni
10 Agla María Albertsdóttir, Breiðabliki
8 Bergdís Sveinsdóttir, Víkingi
8 Maya Hansen, FH
8 Jordyn Rhodes, Val
8 Makala Woods, Tindastóli
7 Freyja Karín Þorvarðardóttir, Þrótti
7 Fanndís Friðriksdóttir, Val
7 Unnur Dóra Bergsdóttir, Þrótti