Vestri sendir frá sér tilkynningu

Knattspyrnudeild Vestra sendi rétt í þessu frá sér tilkynningu en fyrr í kvöld var skýrt frá því að Davíð Smári Lamude væri hættur sem þjálfari karlaliðs félagsins.
Tilkynningin er svohljóðandi:
Davíð Smári verður ekki þjálfari meistaraflokks Vestra á næstu leiktíð og mun hann láta strax af störfum.
Vestri stendur í þakkarskuld við Davíð og þeim árangri sem hann hefur náð, að koma liðinu upp í efstu deild, halda liðinu í efstu deild og verða bikarmeistari á þremur tímabilum er ekkert annað en stórkostlegt afrek.
Stjórn meistaraflokksráðs óskar Davíð Smára kærlega fyrir vel unnin störf og óskar honum velfarnaðar í næsta verkefni. Fréttir af þjálfaramálum verða tilkynntar þegar það liggur fyrir.