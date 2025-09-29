Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 29.9.2025 | 22:21

Vestri sendir frá sér tilkynningu

Davíð Smári Lamude fagnaði bikarmeistaratitli með Vestra í síðasta mánuði …
Davíð Smári Lamude fagnaði bikarmeistaratitli með Vestra í síðasta mánuði en hefur nú látið af störfum. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Knattspyrnudeild Vestra sendi rétt í þessu frá sér tilkynningu en fyrr í kvöld var skýrt frá því að Davíð Smári Lamude væri hættur sem þjálfari karlaliðs  félagsins.

Tilkynningin er svohljóðandi:

Davíð Smári verður ekki þjálfari meistaraflokks Vestra á næstu leiktíð og mun hann láta strax af störfum.

Vestri stendur í þakkarskuld við Davíð og þeim árangri sem hann hefur náð, að koma liðinu upp í efstu deild, halda liðinu í efstu deild og verða bikarmeistari á þremur tímabilum er ekkert annað en stórkostlegt afrek.

Stjórn meistaraflokksráðs óskar Davíð Smára kærlega fyrir vel unnin störf og óskar honum velfarnaðar í næsta verkefni. Fréttir af þjálfaramálum verða tilkynntar þegar það liggur fyrir.

mbl.is
