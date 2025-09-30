Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn

Þróttur hafði betur gegn Breiðabliki, 3:2, þegar liðin mættust í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli í kvöld. Kom Þróttur þar með í veg fyrir að Breiðablik fagnaði 20. Íslandsmeistaratitlinum en titilinn væri í höfn hjá Breiðabliki með sigri.
Blikar byrjuðu betur og Samantha Smith var hársbreidd frá því að skora fyrsta mark leiksins á 6. mínútu þegar hún slapp inn fyrir vörn Þróttar eftir sendingu frá Berglindi Björgu Þorvaldsdóttur en negldi boltanum í slána.
Smith átti svo skot rétt framhjá úr öðru góðu færi sex mínútum seinna og voru Blikar líklegri til að skora fyrsta mark leiksins.
Það voru hins vegar heimakonur sem komust fyrst á blað. Unnur Dóra Bergsdóttir skoraði fallegt mark á 33. mínútu með föstu skoti utan teigs eftir sendingu og takta hjá Katie Cousins.
Blikar fengu nokkrar hornspyrnur og reyndu að svara en það tókst ekki í fyrri hálfleik og voru hálfleikstölur því 1:0, Þrótti í vil.
Það tók Breiðablik 20 mínútur að jafna í seinni hálfleik og það gerði Berglind Björg Þorvaldsdóttir með skalla af stuttu færi eftir glæsilega fyrirgjöf frá Öglu Maríu Albertsdóttur.
Þróttarar voru ekki af baki dottnir og Kayla Rollins kom heimakonum aftur yfir á 71. mínútu þegar Kayla Rollins skallaði í netið úr markteignum eftir góða fyrirgjöf frá Mist Funadóttur frá vinstri.
Aðeins fjórum mínútum síðar var staðan aftur jöfn þegar Berglind gerði sitt annað mark með skoti af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Smith og hafði Breiðablik þá rúmlega korter til að skora sigurmarkið og tryggja sér titilinn.
Það var hins vegar Þróttur sem skoraði fimmta mark leiksins þegar Sierra Lelii kom liðinu yfir í þriðja sinn með góðum skalla í teignum á 77. mínútu eftir aðra góða fyrirgjöf frá Mist.
Blikar reyndu hvað þeir gátu til að jafna en fleiri urðu mörkin ekki og þarf Breiðablik að minnsta kosti að bíða í þrjá daga til viðbótar til að verða meistari.
|Víkingur R.
|3:0
|Valur
|3:0. Öruggur sigur Víkings. Klárlega hættulegra liðið og ekki hægt að kvarta yfir þessu. Víkingur hrifsar því 4. sætið af Val eftir þessi úrslit.Leik lokið