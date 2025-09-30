Auðvitað gerðum við þetta fyrir okkur

„Þegar við héldum ró okkar spiluðum við boltanum vel,“ sagði Álfhildur Rósa Kjartansdóttir fyrirliði Þróttar eftir sigur á Breiðabliki, 3:2, í 20. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta í kvöld.
„Við nýttum skyndisóknirnar vel og börðumst fáránlega vel inni í teignum þrátt fyrir að við fengjum á okkur tvö mörk. Þær sóttu svakalega,“ sagði hún.
Breiðablik hefði með sigri tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn en Þróttarar höfðu lítinn áhuga á slíku á sínum eigin heimavelli.
„Það var fín hvatning en auðvitað gerðum við þetta líka fyrir okkur. Okkur langaði að ná í sigur, við höfum ekki unnið þær í sumar og þetta var mikilvægt fyrir okkur.
Þetta er enn þá opið og við viljum vinna rest. Okkur langar auðvitað í þetta Evrópusæti,“ sagði hún en liðin í tveimur efstu sætunum fara í Evrópukeppni á næstu leiktíð.
Seinni hálfleikurinn var mikil skemmtun og bauð upp á fjögur mörk.
„Þetta var örugglega mjög skemmtilegt en á sama tíma stressandi fyrir áhorfendur. Þær sóttu svakalega og við þurftum að verjast mikið. Við gerðum mjög vel,“ sagði hún.
Það hellirigndi á leikmenn í seinni hálfleik en miðjukonan sterka kvartaði lítið yfir því. „Ég elska rigninguna. Það býr til meiri baráttu, maður verður enn hungraðri einhvern veginn.“
Leikurinn var sá fyrsti hjá Þrótti eftir að tilkynnt var að Ólafur Kristjánsson þjálfari liðsins myndi hætta eftir tímabilið til að verða aðstoðarþjálfari kvennalandsliðsins.
„Auðvitað er það svekkjandi. Við höfum góða reynslu af Óla. Á sama tíma skil ég hann vel og samgleðst honum,“ sagði Álfhildur.