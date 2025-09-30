Best í nítjándu umferðinni - lið umferðarinnar

Una Rós Unnarsdóttir, miðjumaður úr Fram, var besti leikmaðurinn í 19. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Una lék mjög vel þegar Fram vann FHL, 4:0, í síðasta leik umferðarinnar á laugardagskvöldið en með því tryggði liðið sér áframhaldandi sæti í efstu deild. Hún fékk tvö M í einkunn fyrir frammistöðu sína hjá Morgunblaðinu.
Hún var allt í öllu á miðjunni hjá Fram og gerði svo út um leikinn á tveggja mínútna kafla í seinni hálfleiknum þegar hún átti glæsilega stoðsendingu á Eyrúnu Völu Harðardóttur sem skoraði þriðja markið, og skoraði svo sjálf það fjórða.
