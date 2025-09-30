Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.9.2025 | 15:00

Breiðablik getur orðið Íslandsmeistari í kvöld

Breiðablik verður Íslandsmeistari með sigri á Þrótti í kvöld.
mbl.is/Hákon

Breiðablik fær tækifæri annan leikinn í röð til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta er liðið mætir Þrótti á útivelli í 20. umferð Bestu deildarinnar klukkan 18 í kvöld.

Breiðabliki nægði sigur gegn Stjörnunni í síðustu umferð en tapaði að lokum 2:1, þrátt fyrir að skora fyrsta mark leiksins.

Breiðablik er í toppsæti deildarinnar með 49 stig, tíu stigum meira en FH og Þróttur. FH, sem á enn veika von á að verða meistari, mætir Stjörnunni á útivelli annað kvöld.

Víkingur og Valur mætast einnig klukkan 18 í kvöld og verða leikirnir í beinni textalýsingu á mbl.is, líkt og allir leikir deildarinnar.

