Breiðablik getur orðið Íslandsmeistari í kvöld

Breiðablik fær tækifæri annan leikinn í röð til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta er liðið mætir Þrótti á útivelli í 20. umferð Bestu deildarinnar klukkan 18 í kvöld.
Breiðabliki nægði sigur gegn Stjörnunni í síðustu umferð en tapaði að lokum 2:1, þrátt fyrir að skora fyrsta mark leiksins.
Breiðablik er í toppsæti deildarinnar með 49 stig, tíu stigum meira en FH og Þróttur. FH, sem á enn veika von á að verða meistari, mætir Stjörnunni á útivelli annað kvöld.
Víkingur og Valur mætast einnig klukkan 18 í kvöld og verða leikirnir í beinni textalýsingu á mbl.is, líkt og allir leikir deildarinnar.