Fjórir í bann vegna brottvísana

Haraldur Björnsson fékk tveggja leikja bann.
Haraldur Björnsson fékk tveggja leikja bann. mbl.is/Ólafur Árdal

Alls voru tveir leikmenn úr Bestu deildum karla og kvenna í knattspyrnu og tveir úr þjálfarateymum í Bestu deild karla úrskurðaðir í leikbann á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í dag. Öll fjögur fara í bann vegna brottvísana í síðustu leikjum sínum.

Mathias Rosenörn, markvörður FH, fékk reisupassann í 1:1-jafntefli gegn Breiðabliki á laugardag og fékk einn leik í bann.

Jelena Tinna Kujundzic, miðvörður Þróttar úr Reykjavík, fékk sömuleiðis rautt spjald í 3:2-sigri liðsins á Víkingi úr Reykjavík síðastliðið fimmtudagskvöld.

Haraldur Björnsson, markmannsþjálfari karlaliðs Breiðabliks, fékk rautt spjald í annað sinn á tímabilinu þegar honum var vikið af velli í ofangreindu jafntefli liðsins gegn FH. Af þeim sökum var Haraldur úrskurðaður í tveggja leikja bann.

Jamie Paul Brassington úr þjálfarateymi karlaliðs KR hlaut þá brottvísun í 3:2-tapi liðsins fyrir ÍA á laugardag og var fyrir vikið úrskurðaður í eins leiks bann.

