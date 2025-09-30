Fjórir í bann vegna brottvísana

Alls voru tveir leikmenn úr Bestu deildum karla og kvenna í knattspyrnu og tveir úr þjálfarateymum í Bestu deild karla úrskurðaðir í leikbann á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ í dag. Öll fjögur fara í bann vegna brottvísana í síðustu leikjum sínum.
Mathias Rosenörn, markvörður FH, fékk reisupassann í 1:1-jafntefli gegn Breiðabliki á laugardag og fékk einn leik í bann.
Jelena Tinna Kujundzic, miðvörður Þróttar úr Reykjavík, fékk sömuleiðis rautt spjald í 3:2-sigri liðsins á Víkingi úr Reykjavík síðastliðið fimmtudagskvöld.
Haraldur Björnsson, markmannsþjálfari karlaliðs Breiðabliks, fékk rautt spjald í annað sinn á tímabilinu þegar honum var vikið af velli í ofangreindu jafntefli liðsins gegn FH. Af þeim sökum var Haraldur úrskurðaður í tveggja leikja bann.
Jamie Paul Brassington úr þjálfarateymi karlaliðs KR hlaut þá brottvísun í 3:2-tapi liðsins fyrir ÍA á laugardag og var fyrir vikið úrskurðaður í eins leiks bann.