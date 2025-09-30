Gleðifréttir fyrir KA-menn

Varnarmaðurinn Hans Viktor Guðmundsson hefur framlengt samning sinn við knattspyrnudeild KA út sumarið 2027.
Hans kom til KA frá uppeldisfélagi sínu Fjölni fyrir síðustu leiktíð og hefur verið lykilmaður hjá KA síðan.
Leikmaðurinn hefur leikið 128 leiki í efstu deild og skorað í þeim átta mörk. Í 71 leikjum í 1. deild eru mörkin 16.
„Það er ákaflega jákvætt að Hans Viktor sé búinn að skrifa undir nýjan samning við KA og er það lykilskref í undirbúningi liðsins fyrir næsta tímabil að halda honum innan okkar raða.
Með frammistöðu sinni með KA hefur hann eðlilega vakið athygli annarra liða og erum við í skýjunum með að halda honum áfram gulum og bláum,“ segir m.a. í tilkynningu frá KA.