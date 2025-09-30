Heimir hættir með FH

Knattspyrnudeild FH og Heimir Guðjónsson hafa komist að samkomulagi um að hann láti af störfum í lok yfirstandandi tímabils þegar samningur Heimis rennur út.
Hann tók við þjálfun FH á ný eftir erfitt tímabil árið 2022 og fékk það verkefni að koma á stöðugleika hjá félaginu. Undir stjórn Heimis hefur liðið síðustu þrjú ár tryggt sér sæti í efri hluta deildarinnar.
„Ferill Heimis hjá Fimleikafélaginu er einstakur. Hann hefur bæði sem leikmaður og þjálfari markað djúp spor í sögu FH og á hann svo sannarlega heiðurinn af fjölmörgum af stærstu augnablikum félagsins. Hann er einn af sönnum Risum FH.
Félagið vill þakka Heimi fyrir ómetanlegt framlag og einstakt samstarf í rúm 25 ár. Við óskum honum velfarnaðar og hamingju á nýjum vígstöðvum – og vitum að hann á alltaf heima í Kaplakrika,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá knattspyrnudeild FH.