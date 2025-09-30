Myndskeið: Fyrsti sigur Aftureldingar í þrjá mánuði

Hrannar Snær Magnússon skoraði tvívegis fyrir Aftureldingu þegar liðið vann geysilega mikilvægan sigur á KA, 3:2, í neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta á sunnudag.
Um fyrsta sigur Aftureldingar í deildinni í þrjá mánuði var að ræða og fóru Mosfellingar með honum upp úr botnsætinu.
Hallgrímur Mar Steingrímsson hafði komið KA í 0:1 með marki úr aukaspyrnu í fyrri hálfleik en á sex mínútna kafla í síðari hálfleik skoraði Hrannar Snær skoraði og Elmar Kári Enesson Cogic beint úr hornspyrnu.
Ívar Örn Árnason minnkaði svo muninn fyrir KA með skallamarki en þar við sat.
Svipmyndir úr leiknum má sjá hér: