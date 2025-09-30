Ófeiminn við að segja mína skoðun

Ólafur Helgi Kristjánsson er nýr aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta en ráðningin var tilkynnt um nýliðna helgi.
Ólafur, sem er 57 ára gamall, er í dag þjálfari kvennaliðs Þróttar úr Reykjavík og mun hann klára tímabilið með Þrótturum áður en hann kemur inn í þjálfarateymi kvennalandsliðsins.
Þjálfarinn er gríðarlega reynslumikill en hann hefur þjálfað bæði Nordsjælland, Randers og síðast Esbjerg í Danmörku, sem og Fram, FH og Breiðablik hér á landi en hann gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum í fyrsta sinn í sögu félagsins árið 2010.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.