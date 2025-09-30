Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 30.9.2025 | 13:40

Ófeiminn við að segja mína skoðun

Ólafur Helgi Kristjánsson hefur verið í þjálfun í 25 ár …
Ólafur Helgi Kristjánsson hefur verið í þjálfun í 25 ár en hann hefur stýrt Þrótti úr Reykjavík frá því í október árið 2023. mbl.is/Eyþór
Bjarni Helgason
Ólafur Helgi Kristjánsson er nýr aðstoðarþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta en ráðningin var tilkynnt um nýliðna helgi.

Ólafur, sem er 57 ára gamall, er í dag þjálfari kvennaliðs Þróttar úr Reykjavík og mun hann klára tímabilið með Þrótturum áður en hann kemur inn í þjálfarateymi kvennalandsliðsins.

Þjálfarinn er gríðarlega reynslumikill en hann hefur þjálfað bæði Nordsjælland, Randers og síðast Esbjerg í Danmörku, sem og Fram, FH og Breiðablik hér á landi en hann gerði Breiðablik að Íslandsmeisturum í fyrsta sinn í sögu félagsins árið 2010.

