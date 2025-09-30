Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.9.2025 | 19:45 | Uppfært 20:07

Stórsigur í Víkinni

Víkingur sótti frábæran sigur gegn Val í dag.
Víkingur sótti frábæran sigur gegn Val í dag.
Árni Pétur Birgisson

Víkingur úr Reykjavík hafði betur gegn Val, 3:0, í 20. umferð Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld.

Víkingur fer því í 4. sæti deildarinnar, sæti á undan Val vegna markatölu.

Víkingur byrjaði leikinn af krafti og eftir aðeins sex mínútur hrifsar Dagný Rún Pétursdóttir boltann af Tinnu Brá Magnúsdóttur inni í teig Vals. Í kjölfarið fellir Tinna Dagnýju og dómari leiksins bendir á punktinn. 

Það var hún Bergdís Sveinsdóttir sem steig á punktinn og reyndi skot í hægra hornið sem Tinna varði virkilega vel og var staðan því enn markalaus. 

Eftir það var Víkingur töluvert hættulegra liðið og á 27. mínútu hrökk boltinn fyrir Bergdísi á miðjum vellinum. Hún keyrði af stað og átti stórkostlega sendingu í gegnum vörn Vals á Lindu Líf Boama sem lék Tinnu úr skónum og setti boltann í opið markið, 1:0. 

Valskonur voru hins vegar virkilega  nálægt því að jafna metin . Aðeins nokkrum mínútum eftir mark Lindu átti Fanndís Friðriksdóttir frábæra sendingu í gegnum vörn Víkings á Guðrúnu Elísabetu Björgvinsdóttur og var hún því sloppin í gegn. Hún reyndi skot í nærhornið sem Eva Ýr Helgadóttir varði virkilega vel. 

Var því staðan í hálfleik 1:0, Víking í vil.

Seinni hálfleikurinn var ekkert síðri en sá fyrri. Á 47. mínútu átti Linda frábæra stungusendingu á Dagnýju sem var sloppin í gegnum um vörn Vals. Tinna hins vegar mætti Dagnýju virkilega vel og náði að gera markið aðeins minna og Dagný setti því boltann framhjá. 

Á 58. mínútu voru Víkingskonur hársbreidd frá því að tvöfalda forystu sína. Þá átti Bergdís frábæra sendingu í gegn á Freyju og Víkingur náði enn og aftur að sleppa í gegnum vörn Vals. Freyja kom sér í frábært færi og reyndi skot í fjærhornið sem fór hins vegar í innanverða stöngina og út.

Á 78. mínútu gerði Víkingur út af við leikinn þegar Bergdís keyrði upp hægri kantinn og kom boltanum fyrir markið. Linda gerði sig líklega að taka við boltanum en hún lét hann hins vegar fara og boltinn fór því til Ashley Clark sem setti boltann í opið markið, 2:0.

Víkingskonur voru hins vegar ekki hættar því á 88. mínútu vann Linda Líf boltann framarlega á vellinum. Hún keyrði upp að endamörkum og setti boltann fyrir markið þar sem Clark setti boltann viðstöðulaust í markið, 3:0.

Fleiri urðu mörkin ekki og sigur Víkings niðurstaðan.

Leiklýsing

mbl.is
