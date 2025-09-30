„Þetta var góður fótboltaleikur,“ sagði Nik Chamberlain þjálfari Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir að liðið tapaði fyrir Þrótti, 3:2, í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Breiðablik hefði með sigri tryggt sér annan Íslandsmeistaratitilinn í röð en það tókst ekki.
„Þetta eru tvö lið sem vilja spila boltanum með grasinu. Mér fannst við betra liðið en við vorum ekki nægilega góð í vítateigunum í kvöld. Við sköpuðum fleiri færi en þær og hefðum átt að komast yfir. Við verðum að laga það á laugardaginn.
Mér fannst við gera nóg til að eiga skilið að vinna. Samantha fékk dauðafæri snemma leiks og þær skoruðu með fyrsta skotinu sínu í leiknum. Við sóttum svo mikið, jöfnum í 2:2 og komumst í góðar stöður en það vantaði aðeins upp á ákvörðunartökuna. Stundum færðu ekki það sem þú átt skilið,“ sagði hann um leikinn.
Hann telur tilefnið ekki hafa náð til leikmanna, en Breiðablik þarf aðeins að vinna einn af þremur síðustu leikjum sínum til að verða meistari og því enn í algjörri kjörstöðu.
„Alls ekki, því við spiluðum vel. Þetta hefði verið öðruvísi ef við hefðum ekki fundið okkur og spilað illa. Sú var ekki raunin. Þetta féll bara ekki með okkur.“
Breiðablik hefði með heimasigri á Stjörnunni í síðustu viku orðið meistari. Elín Helena Karlsdóttir handleggsbrotnaði í þeim leik og það hafði áhrif á leik Kópavogsliðsins.
„Ég tel leikinn við Stjörnuna með. Við vorum fyrst og fremst að hugsa um Elínu eftir meiðslin,“ sagði Chamberlain.