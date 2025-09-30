Stýrir Vestra í síðustu leikjunum

Skagamaðurinn Jón Þór Hauksson stýrir þremur síðustu leikjum Vestra í Bestu deildinni en hann tekur við af Davíð Smára Lamude sem lét af störfum í gær.
Þetta herma heimildir mbl.is og Vísir hefur einnig sagt frá.
Jón Þór, sem stýrði kvennalandsliðinu frá 2018 til 2020, stýrði síðast uppeldisfélagi sínu ÍA frá 2022 og þar til honum var sagt upp störfum fyrr á tímabilinu.
Skagamaðurinn þekkir vel til fyrir vestan því hann stýrði Vestra seinni hluta tímabilsins 2021 og endaði í fimmta sæti 1. deildarinnar og fór í undanúrslit í bikar.
Vestri er í tíunda sæti Bestu deildarinnar með 27 stig, tveimur stigum fyrir ofan Aftureldingu og fallsæti.