Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 30.9.2025 | 9:24 | Uppfært 9:45

Stýrir Vestra í síðustu leikjunum

Jón Þór Hauksson
Jón Þór Hauksson Ljósmynd/Kristinn Steinn

Skagamaðurinn Jón Þór Hauksson stýrir þremur síðustu leikjum Vestra í Bestu deildinni en hann tekur við af Davíð Smára Lamude sem lét af störfum í gær.

Þetta herma heimildir mbl.is og Vísir hefur einnig sagt frá.

Jón Þór, sem stýrði kvennalandsliðinu frá 2018 til 2020, stýrði síðast uppeldisfélagi sínu ÍA frá 2022 og þar til honum var sagt upp störfum fyrr á tímabilinu.

Skagamaðurinn þekkir vel til fyrir vestan því hann stýrði Vestra seinni hluta tímabilsins 2021 og endaði í fimmta sæti 1. deildarinnar og fór í undanúrslit í bikar.

Vestri er í tíunda sæti Bestu deildarinnar með 27 stig, tveimur stigum fyrir ofan Aftureldingu og fallsæti.

Vestri sendir frá sér tilkynningu
Frétt af mbl.is

Vestri sendir frá sér tilkynningu
Davíð hættur með Vestra
Frétt af mbl.is

Davíð hættur með Vestra
mbl.is
Fleira áhugavert
„Eftir höfðinu dansa limirnir“ Líkur á að allar vélar Play endi í félaginu á Möltu Skoða hvort herða þurfi eftirlit með flugfélögum Gapandi hissa á eftirlitinu með Play
Fleira áhugavert
Óvissa með lagningu bundins slitlags Ekkert samráð við Strætó og tafir 15 mínútur „Má búast við því að markaðurinn svari kallinu“ Evrópskir leiðtogar ánægðir með áætlun Trumps