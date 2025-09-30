Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 30.9.2025 | 12:40

Veisla að hefjast í Víkinni - Víkingar fengu sjö M

Davíð Örn Atlason og Gylfi Þór Sigurðsson fagna Valdimari Þór …
Davíð Örn Atlason og Gylfi Þór Sigurðsson fagna Valdimari Þór Ingimundarsyni í leikslok. Morgunblaðið/Eyþór
Víðir Sigurðsson
Morgunblaðið

Víðir Sigurðsson

vs@mbl.is

Áttundi Íslandsmeistaratitillinn og sá þriðji á fimm árum blasir við Víkingum eftir gríðarlega spennu og dramatík í Garðabænum í gærkvöld þar sem þeir lögðu Stjörnuna 3:2 með marki á ögurstundu.

Þeir geta nú gulltryggt sér titilinn á heimavelli næsta sunnudagskvöld þegar þeir mæta FH í 25. umferðinni og hafa í raun þrjú tækifæri til þess í þremur síðustu umferðunum.

Það ræðst af leik Vals og Stjörnunnar sólarhring fyrr hvort Víkingar þurfa eitt eða þrjú stig gegn FH.

Allt stefndi í jafntefli þegar Örvar Eggertsson jafnaði metin fyrir Stjörnuna á 90. mínútu með sínu öðru skallamarki í leiknum, 2:2. En á sjöttu mínútu uppbótartímans rændi Valdimar Þór Ingimundarson boltanum af Samúel Kára Friðjónssyni á vinstri kantinum, lék inn í vítateiginn og skoraði sigurmarkið af mikilli yfirvegun.

